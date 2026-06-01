شدت حفاظت فرمانده‌ ایرانی که توسط اسرائیل ترور شد

همسر شهید محمد سعید ایزدی مشهور به حاج رمضان مسئول بخش فلسطین در نیروی قدس که در جریان جنگ دوازده روزه در روز 31 خرداد در حمله هواگردهای رژیم اسرائیل ترور شد و به شهادت شد، از شدت ملاحظات امنیتی که این شهید رعایت می‌کرد، گفت؛ از اینکه هیچ کدام از اعضای خانواده تلفن نداشتند و حتی وقتی داماد خانواده می‌خواست تماس بگیرد، به چند خیابان آن سوتر می‌رفت. جزئیات این ملاحظات و ترور را می‌بینید و می‌شنوید.