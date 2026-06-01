نبض خبر
شدت حفاظت فرمانده ایرانی که توسط اسرائیل ترور شد
همسر شهید محمد سعید ایزدی مشهور به حاج رمضان مسئول بخش فلسطین در نیروی قدس که در جریان جنگ دوازده روزه در روز 31 خرداد در حمله هواگردهای رژیم اسرائیل ترور شد و به شهادت شد، از شدت ملاحظات امنیتی که این شهید رعایت میکرد، گفت؛ از اینکه هیچ کدام از اعضای خانواده تلفن نداشتند و حتی وقتی داماد خانواده میخواست تماس بگیرد، به چند خیابان آن سوتر میرفت. جزئیات این ملاحظات و ترور را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۲
برچسبها:نبض خبر محمدسعید ایزدی حاج رمضان ویدیو ترور فرمانده سپاه حمله اسرائیل به ایران ترور فرماندهان موساد
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۱۸
انتشار یافته: ۵
خب مشخصه که کار کاره تکنولوژیکی نبوده و دسیسه ی مزدوران آمریکاست و تا زمانیکه ما مردم به امر رهبری شهید اینها رو زیر پا له نکنیم آش همان آش و کاسه همان کاسه خواهد بود
واقعا عجیبه. دختر شهید شادمانی هم تقریبا صحبت های مشابه ای داشتند. پس چگونه جاسوسی میکنند. خیلی پیچیده هست. این بیشرف ها چگونه اطلاعات به دست میآورند.صحبت های این بانوی گرامی تاییدی هست بر صحبت های دختر خانم شهید شادمانی که در برنامه ای گفتند نفوذ بیشتر بر پایه فناوری هست. خدا لعنت کنه ضالمان کودک کش رو.
اسرائیل با روشهایی مکانهای لازمه را شناسایی میکند که به ذهن مسئولین ایران حتی خطور هم نمیکند. تکرار ماجراها خودش این موضوع را اثبات میکند. این که روششان چیست، خودم هم کنجکاوم
اسراییل از همه دوربین ها و شناسایی صدا و تصویر افراد تردد هارو کنترل و به محض احتمال صد در صد حضور افراد عملیات ترور را انجام میده ما با دشمن دانا طرف هستیم ولی ما همه چیز مان رو هست و حفاطت از افراد و مکانها در حد پایین است و وجود نیروهای موازی کار را بدتر کرده یک نیروی نظامی قوی بهتر از چند نیروی ناکارمد است