صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نامه قالیباف به پزشکیان درباره مصوبه منابع کالابرگ

رئیس‌مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نظر قطعی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین دربارۀ تصویب‌نامۀ هیئت وزیران پیرامون تأمین منابع طرح کالابرگ را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۰۵
| |
2908 بازدید
|
۸
نامه قالیباف به پزشکیان درباره مصوبه منابع کالابرگ

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رئیس‌مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نظر قطعی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین دربارۀ تصویب‌نامۀ هیئت وزیران پیرامون تأمین منابع طرح کالابرگ را ابلاغ کرد.

در این نامه آمده: وزارت اقتصاد موظف شده در صورت ضرورت و با اخذ مجوز از شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اقدامات لازم را برای واریز درآمد ناشی از اجرای طرح کالابرگ از محل حقوق ورودی کالا‌های اساسی به حساب مربوط به اجرای این طرح انجام دهد تا منابع مذکور صرف هزینه‌های طرح شود.

اطلاق عبارت «حساب اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» که در بند ۱۰ مصوبه ذکر شده، از این جهت که می‌تواند متفاوت از حساب مورد اشاره در بند نخست و حساب مربوط به اجرای طرح کالابرگ باشد، مغایر قانون شناخته شده است.

بر این اساس، رئیس‌مجلس از رئیس‌جمهور خواسته اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی انجام و نتیجه نیز اعلام شود.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قالیباف مسعود پزشکیان کالابرگ شورای عالی هماهنگی اقتصادی مغایر قانون
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زمان‌ شارژ کالابرگ خرداد اعلام شد
پزشکیان: باید حضور مؤثر در بازار جهانی تقویت شود
دستور فوری پزشکیان در زمینه امنیت غذایی کشور
واکنش سخنگوی دولت به شایعه استعفای پزشکیان
چرا پزشکیان اهل استعفا کردن نیست؟
شوخی علیرضا دبیر با پوشش پزشکیان را ببینید
میدری از نحوه واریز کالابرگ در خرداد گفت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
1
21
پاسخ
همون پولی که به ارز ترجیحی میدادید بدید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
6
27
پاسخ
دولت رها شده بود نبودش تفاوتی نداره
پاسخ ها
امیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
استعفای دولت ناکارآمد باید مطالبه مردم بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
1
23
پاسخ
افزایش حقوق بازنشسته ۲۰ درصد تورم چند برابر آن حالا آقایون بفرمایند از کجا ابن کمبودها جبران بشه با همین دست فرمون منتظر فروپاشی خانواده ها باشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
1
13
پاسخ
آخرش چی شد کالابرگ شد 2میلیون یا میخواهید 10درصذ تخفیف بدهید مطمئن باشید اون کالا 10درصذ تو فروشگاهها نایاب میشه ومیگن همینه که هست
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
12
پاسخ
همین چندروز قبل ابلاغ افزایش قیمت ۴۰درصدی مواد پتروشیمی توسط دولت به بورس ابلاغ شد که موجب افزایش قیمت شدید بسیاری از کالاها خواهد گردید، چرا دولت پزشکیان میخواد مردم هرروز در فشار سنگین تری گرفتار شوند تا نابود شوند، واقعا چرا دولت پزشکیان اینجوری با مردم ایران رفتار میکند؟ واقعا خسته و درمانده و گرفتار هستیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
14
پاسخ
این دولت مال حمایت از مردم نیست. اینها برای پر کردن جیب کس و کارشان و خرج فرزندانشان در اروپا و آمریکا کردن، آمده اند. اینها برای نون رساندن به خواص و سرمایه داران آمده اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
1
6
پاسخ
به جز اخذ مالیات از ثروتمندان و اعدام مفسدان، هیچ راهی برای کنترل اقتصادی در شرایط فعلی وجود ندارد
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m2T
tabnak.ir/005m2T