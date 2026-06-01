نامه قالیباف به پزشکیان درباره مصوبه منابع کالابرگ
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رئیسمجلس در نامهای به رئیسجمهور نظر قطعی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین دربارۀ تصویبنامۀ هیئت وزیران پیرامون تأمین منابع طرح کالابرگ را ابلاغ کرد.
در این نامه آمده: وزارت اقتصاد موظف شده در صورت ضرورت و با اخذ مجوز از شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اقدامات لازم را برای واریز درآمد ناشی از اجرای طرح کالابرگ از محل حقوق ورودی کالاهای اساسی به حساب مربوط به اجرای این طرح انجام دهد تا منابع مذکور صرف هزینههای طرح شود.
اطلاق عبارت «حساب اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» که در بند ۱۰ مصوبه ذکر شده، از این جهت که میتواند متفاوت از حساب مورد اشاره در بند نخست و حساب مربوط به اجرای طرح کالابرگ باشد، مغایر قانون شناخته شده است.
بر این اساس، رئیسمجلس از رئیسجمهور خواسته اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی انجام و نتیجه نیز اعلام شود.