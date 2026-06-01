پیشنهاد محسن هاشمی درباره خدعه در توافق با آمریکا

محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: «در این دو سال تصمیماتی بگیریم که از این صدمات عبور کنیم، مگر خود ترامپ زیر توافق نزد؟! هر توافقی که انجام دهیم، اگر بعدا دیدیم به نفع ایران نیست و آنجا آدم عاقل‌تری پای کار آمده، می‌توانیم اعلام کنیم که ما این توافق را تحت فشارهای غیرموجه او نوشته بودیم و الان نمی‌توانیم به آن عمل کنیم و خواهان مذاکرات جدید هستیم.» پیشنهاد کامل هاشمی را می‌بینید و می‌شنوید.