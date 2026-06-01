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پیشنهاد محسن هاشمی درباره خدعه در توافق با آمریکا
محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: «در این دو سال تصمیماتی بگیریم که از این صدمات عبور کنیم، مگر خود ترامپ زیر توافق نزد؟! هر توافقی که انجام دهیم، اگر بعدا دیدیم به نفع ایران نیست و آنجا آدم عاقلتری پای کار آمده، میتوانیم اعلام کنیم که ما این توافق را تحت فشارهای غیرموجه او نوشته بودیم و الان نمیتوانیم به آن عمل کنیم و خواهان مذاکرات جدید هستیم.» پیشنهاد کامل هاشمی را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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ترامپ یک نفر نیست حداقل ۵۰ درصد جمهوری خواهان آمریکا پشت سر ایشان است.
تفاوت می کند کسی دیوانه باشد یا خودش را به دیوانگی زده باشد.
تفاوت می کند کسی دیوانه باشد یا خودش را به دیوانگی زده باشد.
باحترام به جناب هاشمی من تصور نمی کتم نظرمقبولی باشد.اسرائیل به ایران بدهکاری زیادی دارد.ضمن انکه درمورد تنگه هرمز هیچ درخواست نامعقولی ایران وعمان ندارند.امادگی نظامی وهدف گیری اسرائیل برای صلح لازم است
ترامپ مجری سیاست های اتاق فکر آمریکا هست. بعید میدونم پسر سیاستمداری مثل رفسنجانی به این سادگی باشد.