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کد خبر:۱۳۷۶۳۰۴
کد خبر:۱۳۷۶۳۰۴
21444 بازدید
نظرات: ۶
نبض خبر

پیشنهاد محسن هاشمی درباره خدعه در توافق با آمریکا

محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: «در این دو سال تصمیماتی بگیریم که از این صدمات عبور کنیم، مگر خود ترامپ زیر توافق نزد؟! هر توافقی که انجام دهیم، اگر بعدا دیدیم به نفع ایران نیست و آنجا آدم عاقل‌تری پای کار آمده، می‌توانیم اعلام کنیم که ما این توافق را تحت فشارهای غیرموجه او نوشته بودیم و الان نمی‌توانیم به آن عمل کنیم و خواهان مذاکرات جدید هستیم.» پیشنهاد کامل هاشمی را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر محسن هاشمی مذاکرات ایران و آمریکا ویدیو دونالد ترامپ خدعه توافق ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۲۹
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
57
19
پاسخ
حرف خوبی زده
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
1
38
پاسخ
ترامپ یک نفر نیست حداقل ۵۰ درصد جمهوری خواهان آمریکا پشت سر ایشان است.
تفاوت می کند کسی دیوانه باشد یا خودش را به دیوانگی زده باشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
43
پاسخ
مطمئنی ما میتونیم زیرش بزنیم
ناشناس
|
United States of America
|
۲۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
4
7
پاسخ
باحترام به جناب هاشمی من تصور نمی کتم نظرمقبولی باشد.اسرائیل به ایران بدهکاری زیادی دارد.ضمن انکه درمورد تنگه هرمز هیچ درخواست نامعقولی ایران وعمان ندارند.امادگی نظامی وهدف گیری اسرائیل برای صلح لازم است
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
3
پاسخ
ترامپ مجری سیاست های اتاق فکر آمریکا هست. بعید میدونم پسر سیاستمداری مثل رفسنجانی به این سادگی باشد.
/
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
2
پاسخ
مسئله این است که زیر قرداد زدن مال ما نیست مال کسی هست که قدرت دارد و سازمان های بین المللی را هم در اختیارداره. ما اگر قراری گذاشتیم مجبور میشیم ادامه بدیم. مگر این که قدرتمان در ان زمان بیشتر از الان شود.
ضمن احترام به ایشان به نظرم پیشنهاد ساده انگارانه ای است.
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