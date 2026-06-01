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کد خبر:۱۳۷۶۳۰۰
کد خبر:۱۳۷۶۳۰۰
33924 بازدید
نظرات: ۳۵
سوت

طعنه سنگین به فردوسی پور: وسط لحاف نخوابیم!

حواشی گزارش بازی فینال لیگ قهرمانان اروپا توسط عادل فردوسی‌پور هر لحظه بیشتر و بیشتر می‌شود. در تازه‌ترین عکس العمل خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی انتقادات تند و تیزی نسبت به پیام تسلیت عادل مطرح کرده که می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
سوت عادل فردوسی پور جنگ رمضان حوادث دی ماه 1404 ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
69
163
پاسخ
با توهین مجریان تازه به دوران رسیده ، فردوسی پور کوچک نمی شود.
عادل در قلب مردم جا داره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
راست میگه کوچک کوچک است و کوچکتر نمی شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
50
126
پاسخ
کوه با باد بال پشه جابجا نمیشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
50
152
پاسخ
طرف رو بیرونش کردین هنوز هم دست از حسادت بر نمیدارین؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
حسادت؟؟ به اینکه مجری مثلا محبوب و منتقد همه چیز ، حمله امریکا به ایران رو محکوم نکرد؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
طرف به یه جایی توی حرفه خودش میرسه یه اعتماد به نفسی میگره و باید در تمام امور تخصصی و غیر تخصصی اظهار نظر کنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
51
147
پاسخ
29 ثانیه حرف زدن عادل در یک پلتفرم = کل صداسیمای میلیاردی و اعوان و انصار دارودسته پایداریچی سوپر انقلابی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
خدا کنه یکی ده ثانیه حرف بزنه و مدافع وطن باشه...نه اینکه هزاران نود دقیقه حرف زده باشی و زمان حمله به کشور ساکت باشی
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
طرف بیست سال با بودجه همین صدا و سیما برنامه اجرا کرد و شد عادل فردوسی پور.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
40
130
پاسخ
آخه مجری سفارشی کیلویی حد خودتو بدون. به اندازه سنت عادل برنامه ریزی و برنامه سازی و مجری گری کرده و در دل میلیون ها نفر هست. سالها در برابر انواع فساد مبارزه کرده و همیشه هم مردمی بوده. شماها فکری به حال خودتون کنید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
سالها در برابر فساد مبارزه کرده...عجب
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
کسی که 20 سال مجری گری کرده و مردمی بوده زمان جنگ کجا بود؟؟؟
روجا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
دل مردم مگر زباله دانی است عادل در دل کثیف و سیاه منافقین جای دارد .
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
یه زمانی مجری و برنامه ساز بود. الان فقط یه سلبریتی هست که نگران واکنش های فضای مجازی هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
33
94
پاسخ
چرا باید صدا و سیما و برخی مجریان جوان و جویای نام آن باید بخودشون حق بدن که به هر صورت که میتونن در مورد سرمایه های سیاسی فرهنگی هنری و ورزشی که در مسیر فکری آنها نیستند ، هر حرفی را بزنند ؟ شما چکار داری که مردم چجوری باید نظر بدن و چجوری رفتار کنند؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
جالبه که از صدا و سیما بیرونش کردند بعد پیگیر این هستند که چی میگه و چگونه میگه‌‌‌ ... به شما چه ربطی داره. هر کی تو صدا و سیما است به روشی که اونا دوست دارند بیانیه بده ، بقیه هر جور دوست دارند می‌توانند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
مجری همیشه منتقد مملکت که زمان حمله به ایران ساکته سرمایه سیاسی فرهنگی هنری هست...چه سرمایه هایی واقعا
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
25
95
پاسخ
این دار و دسته هر کی رو بیشتر بکوبن مجبوب تر میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
کسی رو نمیکوبیم - سوال اینه نظر عادل درباره جنگ امریکا بر علیه ایران چی بود ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
29
96
پاسخ
آخه تو در حدی نیستی که بخوای راجع به فردوسی پور نظر بدی.

مردم همه چیزو خوب می فهمند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
عادل راجب جنگ نظرش چی بود ؟
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
اون وقت عادل مثلاً چی کاره مملکته الان؟
یه مجری مشهور قدیم؟
ناشناس تر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ما که ..... حسابش نمیکنیم!!!
ببخشید اینجا نمیشه گفت چی حسابش نمیکنیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
دکتر عادل فردوسی پور دارای مدرک دکترای علوم ناشناخته سیاست بین الملل هستند و حق اظهار نظر در تمام امور حتی امور دینی را دارند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
بهترین نظری که داده شد .
تو چکاره ای که در مورد عادل نظر بدی
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
سلبریتی اصل براش واکنش فضای مجازی هست... نه حق و حقیقت
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
17
22
پاسخ
نظر عادل و علی دایی در باره جنگ چیه ؟ حمله امریکا به ایران رو محکوم کردن ؟ ساکت بودن ؟ نظری ندادند ؟
نصر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
18
63
پاسخ
نظرشان هرچی که هست محترم است.
چرا اصرار دارید که همه‌ی افراد شناخته شده (سلبریتی) و افراد ناشناخته بایستی نظرات مورد پسند شما را در تریبون‌ها اعلام کنند. چرا تحمل نظرات دیگران را ندارید؟
ایشان که چیزی نگفته وای به حال آن کسی که نظر مخالف نظر شما بدهد.
هر کسی که در این خاک به دنیا آمده و زیسته، ایرانی هست. اگر یک ایرانی از کشور می‌رود یا واکنش مورد نظر شما را در مورد مسایل را ندارد دلیل نمی‌شود که برچسب خائن و بی غیرت و ... به او بدهید.
با خود فکر کنید چگونه در این سال‌ها با مردم برخورد شده که عده‌ای زیادی از سرمایه‌های فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و بسیاری از نخبگان کشورمان پناهنده و خارج نشین شده‌اند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
نظر کسی که در باره دشمنان خبیث مملکت و قاتلین دخترکان معصوم میناب و تخریب زیر ساختهای سکوت می کنند محترم نیست آنها وطن فروش هستند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
خداییش حال کردم با نظرتان آقا نصر
انصافا این نظر بیشتر مردم هستش..‌
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