سوت
طعنه سنگین به فردوسی پور: وسط لحاف نخوابیم!
حواشی گزارش بازی فینال لیگ قهرمانان اروپا توسط عادل فردوسیپور هر لحظه بیشتر و بیشتر میشود. در تازهترین عکس العمل خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی انتقادات تند و تیزی نسبت به پیام تسلیت عادل مطرح کرده که میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:سوت عادل فردوسی پور جنگ رمضان حوادث دی ماه 1404 ویدیو
غیر قابل انتشار: ۲۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۵
با توهین مجریان تازه به دوران رسیده ، فردوسی پور کوچک نمی شود.
عادل در قلب مردم جا داره
عادل در قلب مردم جا داره
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ناشناس| |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
طرف رو بیرونش کردین هنوز هم دست از حسادت بر نمیدارین؟
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ناشناس| |
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ناشناس| |
۱۷:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
29 ثانیه حرف زدن عادل در یک پلتفرم = کل صداسیمای میلیاردی و اعوان و انصار دارودسته پایداریچی سوپر انقلابی
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ناشناس| |
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
مهدی| |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
آخه مجری سفارشی کیلویی حد خودتو بدون. به اندازه سنت عادل برنامه ریزی و برنامه سازی و مجری گری کرده و در دل میلیون ها نفر هست. سالها در برابر انواع فساد مبارزه کرده و همیشه هم مردمی بوده. شماها فکری به حال خودتون کنید.
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ناشناس| |
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ناشناس| |
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
روجا| |
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
مهدی| |
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
چرا باید صدا و سیما و برخی مجریان جوان و جویای نام آن باید بخودشون حق بدن که به هر صورت که میتونن در مورد سرمایه های سیاسی فرهنگی هنری و ورزشی که در مسیر فکری آنها نیستند ، هر حرفی را بزنند ؟ شما چکار داری که مردم چجوری باید نظر بدن و چجوری رفتار کنند؟
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ناشناس| |
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ناشناس| |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
این دار و دسته هر کی رو بیشتر بکوبن مجبوب تر میشه
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ناشناس| |
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
آخه تو در حدی نیستی که بخوای راجع به فردوسی پور نظر بدی.
مردم همه چیزو خوب می فهمند.
مردم همه چیزو خوب می فهمند.
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ناشناس| |
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
علی| |
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
یه مجری مشهور قدیم؟
ناشناس تر| |
۱۶:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ببخشید اینجا نمیشه گفت چی حسابش نمیکنیم
ناشناس| |
۱۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ناشناس| |
۱۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
تو چکاره ای که در مورد عادل نظر بدی
مهدی| |
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
نظر عادل و علی دایی در باره جنگ چیه ؟ حمله امریکا به ایران رو محکوم کردن ؟ ساکت بودن ؟ نظری ندادند ؟
نظرشان هرچی که هست محترم است.
چرا اصرار دارید که همهی افراد شناخته شده (سلبریتی) و افراد ناشناخته بایستی نظرات مورد پسند شما را در تریبونها اعلام کنند. چرا تحمل نظرات دیگران را ندارید؟
ایشان که چیزی نگفته وای به حال آن کسی که نظر مخالف نظر شما بدهد.
هر کسی که در این خاک به دنیا آمده و زیسته، ایرانی هست. اگر یک ایرانی از کشور میرود یا واکنش مورد نظر شما را در مورد مسایل را ندارد دلیل نمیشود که برچسب خائن و بی غیرت و ... به او بدهید.
با خود فکر کنید چگونه در این سالها با مردم برخورد شده که عدهای زیادی از سرمایههای فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و بسیاری از نخبگان کشورمان پناهنده و خارج نشین شدهاند.
چرا اصرار دارید که همهی افراد شناخته شده (سلبریتی) و افراد ناشناخته بایستی نظرات مورد پسند شما را در تریبونها اعلام کنند. چرا تحمل نظرات دیگران را ندارید؟
ایشان که چیزی نگفته وای به حال آن کسی که نظر مخالف نظر شما بدهد.
هر کسی که در این خاک به دنیا آمده و زیسته، ایرانی هست. اگر یک ایرانی از کشور میرود یا واکنش مورد نظر شما را در مورد مسایل را ندارد دلیل نمیشود که برچسب خائن و بی غیرت و ... به او بدهید.
با خود فکر کنید چگونه در این سالها با مردم برخورد شده که عدهای زیادی از سرمایههای فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و بسیاری از نخبگان کشورمان پناهنده و خارج نشین شدهاند.
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ناشناس| |
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ناشناس| |
۲۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
انصافا این نظر بیشتر مردم هستش..