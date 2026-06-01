طعنه سنگین به فردوسی پور: وسط لحاف نخوابیم!

حواشی گزارش بازی فینال لیگ قهرمانان اروپا توسط عادل فردوسی‌پور هر لحظه بیشتر و بیشتر می‌شود. در تازه‌ترین عکس العمل خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی انتقادات تند و تیزی نسبت به پیام تسلیت عادل مطرح کرده که می‌بینید و می‌شنوید.