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کد خبر:۱۳۷۶۲۸۶
کد خبر:۱۳۷۶۲۸۶
74738 بازدید
نظرات: ۱۶
نبض خبر

پیام مکرون و همسرش به گلشیفته در ملاعام

جشن قهرمانی پاری سن ژرمن در کاخ الیزه فقط یک مراسم فوتبالی نبود؛ بسیاری از رسانه‌های فرانسوی معتقدند حضور هماهنگ «امانوئل ماکرون» و «بریژیت ماکرون» در مرکز این جشن، پیامی سیاسی و حتی شخصی داشت. چند هفته است که کتابی با عنوان «یک زوج تقریباً بی‌نقص» نوشته «فلوریان تاردیف» در فرانسه جنجال به پا کرده؛ کتابی که پشت‌پرده زندگی مشترک رئیس‌جمهور فرانسه و همسرش را روایت می‌کند و از فاصله‌ها، تنش‌ها و شایعاتی می‌گوید که سال‌ها اطراف این زوج وجود داشته است. نویسنده مدعی شده رابطه‌ای «افلاطونی» میان ماکرون و «گلشیفته فراهانی» شکل گرفته بود؛ رابطه‌ای که به گفته منابع او، شامل پیام‌های صمیمانه و ابراز علاقه نیز می‌شد. در بخشی از روایت کتاب آمده بریژیت ماکرون پس از دیدن پیام‌هایی در تلفن همسرش دچار خشم شده و همین موضوع به تنش‌های خانوادگی دامن زده است. البته کاخ الیزه این روایت را رسماً رد کرده و نزدیکان بریژیت تأکید کرده‌اند او هرگز تلفن همسرش را کنترل نکرده است. با این حال، انتشار کتاب باعث شد دوباره نام گلشیفته فراهانی در رسانه‌های فرانسه کنار نام رئیس‌جمهور این کشور قرار بگیرد. حالا درست در اوج همین شایعات، ماکرون و همسرش کنار جام قهرمانی پاری سن ژرمن ظاهر می‌شوند؛ لبخند می‌زنند، عکس یادگاری می‌گیرند و تصویری از آرامش کامل ارائه می‌کنند.
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نبض خبر امانوئل مکرون گلشیفته فراهانی ویدیو پاری سن ژرمن سیلی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۲۲
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
7
64
پاسخ
بریژیت ظاهرا دکوریه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
23
پاسخ
موضوع چیه ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
39
59
پاسخ
زشت ترین زن دنیا برژیت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
10
58
پاسخ
مردیه واسه خودش!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
10
108
پاسخ
یعنی توی رسانه های زرد خود فرانسه هم این قدر به موضع نمی پردازن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
13
37
پاسخ
مکرون مکار و حیله گر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
11
68
پاسخ
گلشیفته الان هوو برژیت هست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
خوشابحال پدر با غیرتش !!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
6
77
پاسخ
فاقد اهمیت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
58
55
پاسخ
گلشیفته آبرو بر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
2
20
پاسخ
مثللا ک چی
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