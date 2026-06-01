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پیام مکرون و همسرش به گلشیفته در ملاعام
جشن قهرمانی پاری سن ژرمن در کاخ الیزه فقط یک مراسم فوتبالی نبود؛ بسیاری از رسانههای فرانسوی معتقدند حضور هماهنگ «امانوئل ماکرون» و «بریژیت ماکرون» در مرکز این جشن، پیامی سیاسی و حتی شخصی داشت. چند هفته است که کتابی با عنوان «یک زوج تقریباً بینقص» نوشته «فلوریان تاردیف» در فرانسه جنجال به پا کرده؛ کتابی که پشتپرده زندگی مشترک رئیسجمهور فرانسه و همسرش را روایت میکند و از فاصلهها، تنشها و شایعاتی میگوید که سالها اطراف این زوج وجود داشته است. نویسنده مدعی شده رابطهای «افلاطونی» میان ماکرون و «گلشیفته فراهانی» شکل گرفته بود؛ رابطهای که به گفته منابع او، شامل پیامهای صمیمانه و ابراز علاقه نیز میشد. در بخشی از روایت کتاب آمده بریژیت ماکرون پس از دیدن پیامهایی در تلفن همسرش دچار خشم شده و همین موضوع به تنشهای خانوادگی دامن زده است. البته کاخ الیزه این روایت را رسماً رد کرده و نزدیکان بریژیت تأکید کردهاند او هرگز تلفن همسرش را کنترل نکرده است. با این حال، انتشار کتاب باعث شد دوباره نام گلشیفته فراهانی در رسانههای فرانسه کنار نام رئیسجمهور این کشور قرار بگیرد. حالا درست در اوج همین شایعات، ماکرون و همسرش کنار جام قهرمانی پاری سن ژرمن ظاهر میشوند؛ لبخند میزنند، عکس یادگاری میگیرند و تصویری از آرامش کامل ارائه میکنند.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر امانوئل مکرون گلشیفته فراهانی ویدیو پاری سن ژرمن سیلی
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گلشیفته الان هوو برژیت هست؟
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ناشناس| |
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲