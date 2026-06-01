اعلام تمهیدات ترافیکی ۱۴ و ۱۵ خرداد
نشست خبری سردار ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در رابطه با تمهیدات ترافیکی سی و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی (ره) برگزار شد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، سردار ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با تشریح تمهیدات ترافیکی این مراسم اظهار کرد: مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه در حرم مطهر امام راحل برگزار میشود و با توجه به حضور زائران از هشت استان کشور، برنامه ریزیهای ویژهای در حوزه ترافیک و پارکینگها انجام شده است.
وی با اشاره به تغییرات اعمال شده در جانمایی پارکینگها نسبت به سالهای گذشته گفت: پارکینگ شماره یک ویژه سپاه حضرت رسول (ص) در محدوده انبار نفت و ضلع جنوبی شهر آفتاب در نظر گرفته شده است. مسیر ورود و خروج این پارکینگ از طریق بزرگراه آزادگان، بزرگراه شهید هاشمی و پل انبار نفت انجام خواهد شد و خودروها از جاده انبار نفت به سمت پارکینگ هدایت میشوند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: پارکینگ شماره دو که به شرکت واحد اختصاص یافته، بدون تغییر نسبت به سالهای گذشته در ضلع شمالی حرم مطهر و شمال بلوار علامه عسگری واقع شده است. مسیر دسترسی به این پارکینگ از آزادراه قم، بلوار علامه عسگری، آزادگان غرب و شرق پیش بینی شده و تردد خودروها از مسیرهای تعیین شده مدیریت خواهد شد.
موسوی پور درباره پارکینگ شماره سه نیز گفت: این پارکینگ مربوط به زائران استانهای شرق تهران از جمله ورامین، پاکدشت، قرچک و شهرری است که در شمال بلوار علامه عسگری قرار دارد. مسیر ورود این خودروها از آزادگان، بزرگراه شهید هاشمی و جاده انبار نفت خواهد بود و خودروها از مسیرهای مشخص شده وارد پارکینگ شده و پس از پایان مراسم نیز از همان مسیرها خارج میشوند.
وی تأکید کرد: پلیس راهور با اجرای محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی، تلاش خواهد کرد ضمن تسهیل تردد زائران، نظم و ایمنی عبور و مرور در محدوده حرم مطهر و معابر پیرامونی حفظ شود.
اعلام جزئیات پارکینگهای غرب تهران و استانهای معین
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در ادامه تشریح تمهیدات ترافیکی سی وهفتمین مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، جزئیات پارکینگهای اختصاصی استانها و مسیرهای تردد زائران را اعلام کرد.
وی گفت: پارکینگ مربوط به زائران غرب تهران از مسیر آزادگان قبل از سعیدی قابل دسترسی است و خودروها باید وارد کندرو شده و از ابتدای جاده مرتضی گرد به سمت ضلع جنوبی دانشگاه آزاد هدایت شوند. خروج خودروها نیز از همین مسیر انجام میشود و شهروندان میتوانند از طریق محدوده دانشگاه آزاد به بزرگراه خلیج فارس در مسیر شمال و جنوب دسترسی داشته باشند.
پارکینگ ویژه استانهای مرکزی، اصفهان و غرب استان تهران
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: پارکینگ شماره پنج به زائران استانهای مرکزی و اصفهان اختصاص یافته است. این خودروها از مسیر اتوبان قم ـ تهران، پل کهریزک و جاده اختصاصی نمایشگاه به سمت محل پارکینگ در شمال شرقی دانشگاه شاهد هدایت خواهند شد و مسیر بازگشت نیز از همین محور پیش بینی شده است.
وی درباره پارکینگ شماره شش نیز گفت: این پارکینگ ویژه شهرستانهای غرب استان تهران از جمله شهریار و رباط کریم است که در محدوده ضلع شمالی دانشگاه شاهد و ضلع غربی بلوار اولیا قرار دارد و دسترسی آن از مسیرهای اسلامشهر و جادههای تعیین شده انجام میشود.
مسیر بدون تغییر برای زائران استان سمنان
موسوی پور با اشاره به پارکینگ شماره هفت اظهار کرد: محل و مسیر تردد زائران استان سمنان نسبت به سالهای گذشته تغییری نداشته است. زائران از محور امام رضا (ع)، جاده قدیم قم و درب گلدسته وارد بهشت زهرا (س) میشوند و در ضلع شمال شرقی میدان شهید گمنام استقرار خواهند یافت. مسیر بازگشت نیز از بلوار شهدا، بهشت زهرا (س)، جاده قدیم قم و محور امام رضا (ع) خواهد بود.
توصیه پلیس به شهروندان تهرانی برای استفاده از مسیرهای تعیین شده
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به پیش بینی پارکینگ شماره هشت برای خودروهای شخصی شهروندان تهرانی گفت: امسال شهروندان تهرانی میتوانند از مسیر بزرگراه خلیج فارس به سمت جنوب حرکت کرده و از طریق بلوار علامه عسگری، درب ۱۳ آبان وارد بهشت زهرا (س) شوند و خودروهای خود را در پارکینگهای داخل مجموعه مستقر کنند.
وی افزود: بخش قابل توجهی از شهروندان میتوانند از طریق محور شهید رجایی وارد محدوده شوند؛ بخشی از این ترددها از خیابان شهید فیروزی، بلوارهای داخلی و همچنین مسیر درب گلدسته انجام خواهد شد تا خودروها در قطعات قدیم و جدید بهشت زهرا (س) پارک کرده و از دربهای تعیین شده وارد حرم مطهر شوند.
تعیین مسیر ویژه برای کاروانهای خودرویی و موتوری
موسوی پور تصریح کرد: برای کاروانهای خودرویی و موتوری نیز مسیرهای مشخصی تعیین شده است. این کاروانها از بزرگراه شهید هاشمی به سمت جنوب حرکت کرده و پس از دوربرگردانهای پیش بینی شده به پارکینگهای شمال شرقی متروی حرم مطهر هدایت میشوند. مسیر بازگشت نیز از همین محور و دوربرگردانهای طراحی شده انجام خواهد شد.
اعمال محدودیت تردد خودروهای سنگین در محورهای منتهی به حرم
وی در پایان از اجرای محدودیتهای ویژه برای خودروهای سنگین خبر داد و گفت: به دلیل حجم بالای تردد زائران، اتوبوسهای کاروانی و خودروهای شخصی، تردد خودروهای سنگین در محورهایی همچون آزادگان به جنوب، بزرگراه شهید هاشمی، محور شهید رجایی، بلوار علامه عسگری و برخی مسیرهای پیرامونی ممنوع خواهد بود.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ خاطرنشان کرد: محدودیتهای ترافیکی خودروهای سنگین از محدوده پل قاسم آباد، محور کهریزک، کمربندی دوم ورامین و محورهای مرتبط اعمال میشود تا تردد زائران با ایمنی و روانی بیشتری انجام شود.
تشریح محدودیتهای ترافیکی جدید در محور خلیج فارس و علامه عسگری
سردار موسوی پور، در ادامه تشریح تمهیدات ترافیکی مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، از اعمال تغییراتی در محدودیتهای تردد محورهای اصلی منتهی به حرم مطهر خبر داد.
وی گفت: در محدوده بزرگراه خلیج فارس و پل علامه عسگری تغییراتی نسبت به سالهای گذشته اعمال شده است. پیشتر ارتباط شمال به جنوب، شرق به غرب و مسیرهای متقابل در این محدوده به طور کامل ممنوع بود، اما امسال بخشی از مسیرهای منتهی به بهشت زهرا (س) باز خواهد بود.
موسوی پور افزود: ارتباط غربی همچنان ممنوع است، اما مسیرهای شمال به شرق و جنوب شرق به سمت بهشت زهرا (س) باز بوده و تردد در این محورها امکان پذیر خواهد بود. همچنین مسیرهای خلیج فارس شمال به غرب به سمت پارکینگهای تعیین شده ممنوع خواهد بود، اما برخی مسیرهای دسترسی به بهشت زهرا (س) باز میماند.
محدودیتهای ویژه در محور شهید رجایی و باقرشهر
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اظهار کرد: در محور شهید رجایی همانند سال گذشته، تردد شمال به غرب و شرق به غرب ممنوع خواهد بود؛ مگر برای کاروانهای مربوط به شهرهای شرق استان تهران که مجوز عبور خواهند داشت.
وی افزود: محدودیت تردد خودروهای سنگین از ساعت ۲۴ روز چهارشنبه اعمال میشود و محدودیت خودروهای شخصی نیز از همان زمان آغاز خواهد شد؛ البته این محدودیتها در برخی مقاطع به صورت مقطعی و متناسب با شرایط ترافیکی اجرا میشود.
به گفته موسوی پور، در محدوده باقرشهر نیز مسیرهای جنوب به غرب و شمال به غرب ممنوع خواهد بود، اما مسیر تا پلهای بعدی باز است و رانندگان باید از مسیرهای جایگزین از جمله صالح آباد و جاده قدیم قم برای ادامه مسیر به سمت شمال استفاده کنند.
احتمال اعمال محدودیت مقطعی در آزادگان و شهید هاشمی
وی با اشاره به شرایط تردد در آزادگان گفت: بر اساس شرایط ترافیکی، امکان اعمال محدودیتهای مقطعی در آزادگان پیش بینی شده است. مسیرهای شرق و غرب به صورت کامل مسدود نیست، اما احتمال محدودیت برای خودروهای شخصی در محور شهید هاشمی به سمت جنوب، بین ساعات ۶ تا ۹ صبح روز پنجشنبه وجود دارد تا امکان تردد اتوبوسهای کاروانی و ناوگان شرکت واحد فراهم شود.
محدودیت تردد در خلیج فارس برای جابه جایی کاروانهای استانی
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در محور جنوب به شمال خلیج فارس، محدودیتهایی از ساعت ۲۴ شب قبل از مراسم آغاز میشود و از پل واوان و پل کهریزک، بین ساعات ۶ تا ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۴ خرداد، محدودیتهای ویژهای برای تسهیل حرکت اتوبوسهای کاروانهای استانی از جمله قم، مرکزی و اصفهان اجرا خواهد شد.
وی گفت: خودروهای شخصی باید از کمربندی دوم ورامین و جاده قدیم قم استفاده کنند و اتوبوسهای کاروانی استانهای قم، اراک و اصفهان از طریق پل واوان و پل کهریزک به سمت پارکینگهای اختصاصی هدایت میشوند.
ممنوعیت توقف در محورهای اصلی از چهارشنبه شب
موسوی پور با اشاره به ممنوعیت توقف در معابر پیرامونی مراسم تصریح کرد: توقف خودروها در بزرگراه خلیج فارس در هر دو مسیر شمال به جنوب و جنوب به شمال، بلوار علامه عسگری از خلیج فارس تا جاده قدیم قم، بزرگراه شهید هاشمی، آزادگان تا میدان ساعت و تمامی مبادی ورودی و خروجی پارکینگها از ساعت ۲۴ چهارشنبه شب ممنوع خواهد بود.
انتشار اطلاعات ترافیکی و توصیه به استفاده از مترو و حمل ونقل عمومی
وی خاطرنشان کرد: تمامی محدودیت ها، مسیرهای ورود و خروج و جزئیات پارکینگها در سایت مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ بارگذاری خواهد شد تا شهروندان بتوانند پیش از حضور در مراسم از آخرین وضعیت ترافیکی مطلع شوند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین استفاده از مترو و حمل ونقل عمومی را به شهروندان توصیه کرد و گفت: با توجه به دسترسی مناسب مترو حرم مطهر و ایستگاههای مرتبط با مراسم، شهروندان تا حد امکان از ناوگان عمومی استفاده کنند تا شاهد کاهش بار ترافیکی در معابر اطراف باشیم.
توصیههای ایمنی به موتورسواران و زائران پیاده
موسوی پور در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی اظهار کرد: موتورسواران حتماً از کلاه ایمنی استفاده کرده، در مسیرهای مجاز و با سرعت مطمئنه حرکت کنند و به محدودیت ها، ممنوعیتها و دستورات پلیس توجه داشته باشند.
وی همچنین از زائرانی که به صورت پیاده در مسیر حضور دارند خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، در حاشیه امن معابر حرکت کرده و از لباسهای روشن یا دارای علائم دید مناسب استفاده کنند تا از بروز حوادث احتمالی و افزایش بار ترافیکی در بزرگراههایی مانند خلیج فارس و سایر محورهای پیرامونی جلوگیری شود.
همزمانی مراسم ارتحال امام (ره) و عید غدیر؛ مأموریت سنگین پلیس راهور
سردار ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به همزمانی مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و جشن عید سعید غدیر، گفت: امسال مراسم عید غدیر در شرایطی برگزار میشود که کشور در فقدان یکی از فرماندهان شهید خود قرار دارد؛ مراسمی که طی سالهای اخیر مورد تأکید جدی قرار داشته و اکنون در برخی کشورهای جهان نیز برگزار میشود.
وی افزود: تقارن مراسم عید غدیر با ۱۴ خرداد، مأموریت پلیس راهور را سنگینتر کرده است؛ چرا که نیروهای پلیس از صبح درگیر مدیریت ترافیک مراسم ارتحال حضرت امام (ره) هستند و همزمان باید تمهیدات لازم برای برگزاری جشن بزرگ عید غدیر در ساعات بعدازظهر را نیز اجرا کنند.
برگزاری جشن غدیر در مسیر میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اظهار کرد: مراسم اصلی عید غدیر همانند سالهای گذشته در مسیر میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی برگزار خواهد شد و تغییر محسوسی نسبت به دورههای قبل ندارد.
وی گفت: برنامههای مراسم امسال از ساعت ۱۶ آغاز شده و تا ساعت ۲۲ ادامه خواهد داشت، اما با توجه به حضور شهروندان و تداوم فعالیتهای فرهنگی، برخی برنامهها ممکن است تا ساعات بعد نیز ادامه پیدا کند.
موسوی پور افزود: بخشی از محور انقلاب، آزادی و دماوند نیز برای برنامههای جانبی و فضاهای ویژه کودکان اختصاص پیدا میکند.
استقرار موکبها و آغاز محدودیتهای ترافیکی از صبح ۱۴ خرداد
وی ادامه داد: از ساعت ۷ صبح روز ۱۴ خرداد، موکبها و عوامل اجرایی در طول مسیر مستقر خواهند شد و اقدامات لازم برای آماده سازی فضا و خدمت رسانی به شهروندان انجام میشود.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تصریح کرد: بخشی از محدودیتها به صورت مرحلهای مدیریت خواهد شد، اما محدودیت اصلی ترافیکی به صورت کامل در محور انقلاب ـ آزادی اجرا میشود.
ممنوعیت تردد در محور انقلاب ـ آزادی و خیابانهای پیرامونی
موسوی پور گفت: محدودیت صددرصدی تردد در طول محور انقلاب ـ آزادی، حدفاصل میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی، اعمال خواهد شد.
وی افزود: تمامی خیابانهای عمود بر محور انقلاب و آزادی در ضلع شمالی و جنوبی، در محدوده حلقه اول محدودیتهای ترافیکی قرار خواهند گرفت.
به گفته وی، ممنوعیت توقف نیز از ساعت ۲۴ شب چهارشنبه آغاز میشود تا امکان پاکسازی مسیر، استقرار تجهیزات و برپایی موکبها فراهم شود.
اجرای حلقههای ترافیکی پیرامون مراسم
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ خاطرنشان کرد: علاوه بر محور اصلی، حلقههای ترافیکی پیرامونی نیز برای مدیریت بهتر تردد شهروندان طراحی شده و محدودیتهای لازم در مسیرهای منتهی به میدان آزادی، میدان امام حسین (ع) و محورهای اطراف اجرا خواهد شد.
وی تأکید کرد: جزئیات کامل مسیرهای جایگزین، محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی از طریق اطلاع رسانی رسمی پلیس راهور تهران بزرگ در اختیار شهروندان قرار میگیرد.