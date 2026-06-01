قیمت جدید دلار، یورو و درهم امروز ۱۱ خرداد

قیمت دلار حواله‌ای امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۷,۱۹۰ (یکصد و چهل و هفت هزار و یکصد و نود ) تومان به ۱۴۷,۰۸۸ (یکصد و چهل و هفت هزار و هشتاد و هشت ) تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادله‌ای امروز در بازار افت را تجربه کردند.

آخرین نرخ دلار حواله‌ای

قیمت دلار حواله‌ای امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۷,۱۹۰ (یکصد و چهل و هفت هزار و یکصد و نود ) تومان به ۱۴۷,۰۸۸ (یکصد و چهل و هفت هزار و هشتاد و هشت ) تومان رسید.

آخرین نرخ یورو حواله‌ای

یورو حواله‌ای امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، از ۱۷۱،۶۱۷ (یکصد و هفتاد و یک هزار و ششصد و هفده ) تومان، به ۱۷۱،۵۰۵ (یکصد و هفتاد و یک هزار و پانصد و پنج ) تومان رسید.

نرخ درهم مبادله‌ای

درهم حواله با کاهش نسبت به روز گذشته، از ۴۰۰۷۹ (چهل هزار و هفتاد و نه) تومان به ۴۰۰۵۱ (چهل هزار و پنجاه و یک) تومان رسید.

