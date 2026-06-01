قیمت جدید دلار، یورو و درهم امروز ۱۱ خرداد
قیمت دلار حوالهای امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۷,۱۹۰ (یکصد و چهل و هفت هزار و یکصد و نود ) تومان به ۱۴۷,۰۸۸ (یکصد و چهل و هفت هزار و هشتاد و هشت ) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۸۲| |
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به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادلهای امروز در بازار افت را تجربه کردند.
آخرین نرخ دلار حوالهای
قیمت دلار حوالهای امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۷,۱۹۰ (یکصد و چهل و هفت هزار و یکصد و نود ) تومان به ۱۴۷,۰۸۸ (یکصد و چهل و هفت هزار و هشتاد و هشت ) تومان رسید.
آخرین نرخ یورو حوالهای
یورو حوالهای امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، از ۱۷۱،۶۱۷ (یکصد و هفتاد و یک هزار و ششصد و هفده ) تومان، به ۱۷۱،۵۰۵ (یکصد و هفتاد و یک هزار و پانصد و پنج ) تومان رسید.
نرخ درهم مبادلهای
درهم حواله با کاهش نسبت به روز گذشته، از ۴۰۰۷۹ (چهل هزار و هفتاد و نه) تومان به ۴۰۰۵۱ (چهل هزار و پنجاه و یک) تومان رسید.
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