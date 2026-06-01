عکس: تشییع پیکر عماد اشتیه در کرانه باختری

فلسطینی‌ها روز ۳۱ مه ۲۰۲۶ در روستای سالم، در شرق نابلس در کرانه باختری، در مراسم تشییع پیکر عماد اشتیه، جوان ۲۶ ساله فلسطینی، شرکت کردند؛ فردی که بنا بر اعلام منابع فلسطینی، روز یکشنبه در پی تیراندازی نیروهای اسرائیلی در نزدیکی دیوار حائل شهر «الرام» در شمال اورشلیم شهید شد.