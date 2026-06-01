بازار نفت هنوز آرامش ندارد
قیمت آتی نفت خام آمریکا ۲ دلار و ۲۹ سنت معادل ۲.۶۲ درصد افزایش یافت و به ۸۹ دلار و ۶۵ سنت در هر بشکه رسید. قیمت آتی برنت نیز ۲ دلار و ۵ سنت معادل ۲.۲۵ درصد افزایش یافت و به ۹۳ دلار و ۱۷ سنت در هر بشکه رسید.
به گزارش ایسنا، هریس خورشید، مدیر ارشد سرمایهگذاری در شرکت «کاروبار کپیتال» مستقر در شیکاگو، گفت: «حتی پس از ریزش اخیر، قیمت نفت همچنان در سطح نسبتا بالایی معامله میشود. این نشان میدهد که بازار هنوز آرامش را قیمتگذاری نکرده است.»
بر اساس گزارش رویترز، بانک آمریکایی گلدمن ساکس اواخر روز یکشنبه اعلام کرد که تقاضای ضعیف نفت در چین و اروپا، خطر نزولی بزرگی را برای پیشبینی قیمت ۹۰ دلار هر بشکه نفت خام برنت در سه ماهه چهارم و پیشبینی قیمت ۸۳ دلار هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ایجاد میکند، اما اختلالات عرضه در خاورمیانه هنوز میتواند قیمتها را بالاتر ببرد.