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کد خبر: ۱۳۷۶۲۵۶
بازدید: ۲۶۲۹
نظرات: ۲

عکس: لک‌لک‌های مهاجر، مهمانان همیشگی کردستان

مهمانان هرساله کردستان از راه رسیدند؛ لک‌لک‌های مهاجر که هر سال کیلومترها را به شوق آرامش زریوار و مهربانی مردم کردستان پشت سر می‌گذارند تا بر فراز تیرک‌های برق و در میان درختان بلوط، در کنار مردم این دیار آشیانه بسازند. این پرندگان مهاجر، نه فقط در آسمان منطقه، که در دل زندگی روزمره مردم نیز جای گرفته‌اند؛ آنجا که پیوندی از اعتماد میان انسان و پرنده، تصویری کم‌نظیر از مهربانی و مهمان‌نوازی را به نمایش می‌گذارد.

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برچسب‌ها:
عکس مستند لک‌لک‌های مهاجر کردستان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۴
چقدر ما ایرانیها شبیه همیم. چهره های آدمهای توی عکس رو حتی ما که توی مشهدیم و از کردستان خیلی فاصله داریم برامون خیلی آشنا می زنه و حس بیگانگی و غریبی نداره
پاسخ
2
0
مینا
Iran (Islamic Republic of)
۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۹
همین پنج روز پیش از شیراز رفته بودیم اونجا، عجب جای زیبایی بود و چه مردمان شگفت انگیزی، بسیار مهربان و مهمان نواز بودن
پاسخ
1
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