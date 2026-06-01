عکس: لکلکهای مهاجر، مهمانان همیشگی کردستان
مهمانان هرساله کردستان از راه رسیدند؛ لکلکهای مهاجر که هر سال کیلومترها را به شوق آرامش زریوار و مهربانی مردم کردستان پشت سر میگذارند تا بر فراز تیرکهای برق و در میان درختان بلوط، در کنار مردم این دیار آشیانه بسازند. این پرندگان مهاجر، نه فقط در آسمان منطقه، که در دل زندگی روزمره مردم نیز جای گرفتهاند؛ آنجا که پیوندی از اعتماد میان انسان و پرنده، تصویری کمنظیر از مهربانی و مهماننوازی را به نمایش میگذارد.
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برچسبها:عکس مستند لکلکهای مهاجر کردستان
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نظرات شما
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ناشناس
۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۴
چقدر ما ایرانیها شبیه همیم. چهره های آدمهای توی عکس رو حتی ما که توی مشهدیم و از کردستان خیلی فاصله داریم برامون خیلی آشنا می زنه و حس بیگانگی و غریبی نداره