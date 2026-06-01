نبض خبر
تصاویر حمله موشکی صبح امروز ایران به پایگاه آمریکا
تصاویر پاسخ موشکی ایران به تجاوز ارتش آمریکا به سیریک و هدف قرار دادن پایگاه آمریکا در کویت را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا کویت ویدیو پایگاه آمریکا در کویت جزیره سیریک جنگ آمریکا و ایران تنگه هرمز تبادل آتش نقض آتش بس
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انتشار یافته: ۱۳
ماشالله.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ناشناس| |
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
شهر دبی باید با خاک یکسان شود تا جنگ خاتمه یابد والسلام.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ناشناس| |
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
تا آخرین لحظه مذاکره باید با زبان قدرت با اینها برخورد کرد
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
حداقل باید 209 تا موشک می زدیم.
یانکی جماعت فقط یک زبان می فهمد
زبان زور
یانکی جماعت فقط یک زبان می فهمد
زبان زور