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کد خبر:۱۳۷۶۲۴۳
کد خبر:۱۳۷۶۲۴۳
61295 بازدید
نظرات: ۱۳
نبض خبر

تصاویر حمله موشکی صبح امروز ایران به پایگاه آمریکا

تصاویر پاسخ موشکی ایران به تجاوز ارتش آمریکا به سیریک و هدف قرار دادن پایگاه آمریکا در کویت را می‌بینید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۳
سام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
10
42
پاسخ
ماشالله.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
چرا رد هواپیما در آسمان خط صاف هست ولی رد موشک کج و معوج
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
فکر کنم خروجی هواپیما اب وگرماودود هست وسرعت تاثیر گذاره اما موشک همش گرما ودوده
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
19
44
پاسخ
شهر دبی باید با خاک یکسان شود تا جنگ خاتمه یابد والسلام.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
کویت رو زده دادا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ما همیشه باید امارات بزنیم هرجا را میزنید یک موشک هم به دبی بخوره چون اصل فتنه اماراته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
11
42
پاسخ
تا آخرین لحظه مذاکره باید با زبان قدرت با اینها برخورد کرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
مذاکره فایده ندارد
دوست
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
10
37
پاسخ
حد اقل باید ۵۰ موشک زد تا دیگه از این کارها نکنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
11
34
پاسخ
الله اکبر ماشاءالله به نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
6
29
پاسخ
حداقل باید 209 تا موشک می زدیم.
یانکی جماعت فقط یک زبان می فهمد
زبان زور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
5
23
پاسخ
این یک موشک بود که شلیک شد به کجا رفت به کجا خورد نتیجه چی شد ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
حتما خورده
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