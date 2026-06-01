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اعلام آخرین فرصت برای ثبت‌نام کارشناسی‌ارشد ناپیوسته

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت مجدد ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۵ تا پایان امشب خبر داد و گفت: این مهلت تمدید نمی شود.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۳۸
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اعلام آخرین فرصت برای ثبت‌نام کارشناسی‌ارشد ناپیوسته

به گزارش تابناک؛ مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر کریمیان گفت: در دو روز گذشته بیش از ۳۰ هزار نفر و در مجموع ۶۰۵ هزار نفر برای این آزمون ثبت نام کردند.

وی افزود: دانشجویان برای ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند.

مدیر کل روابط عمومی سازمان سنجش افزود: آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ تیر برگزار می‌شود.

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ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته سازمان سنجش
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
فائزه
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
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پاسخ
سلام یعنی راهی برای ثبت نام نداریم ؟؟ امروز ۱۲خرداد
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