مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت مجدد ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۵ تا پایان امشب خبر داد و گفت: این مهلت تمدید نمی شود.

به گزارش تابناک؛ مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر کریمیان گفت: در دو روز گذشته بیش از ۳۰ هزار نفر و در مجموع ۶۰۵ هزار نفر برای این آزمون ثبت نام کردند.

وی افزود: دانشجویان برای ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند.

مدیر کل روابط عمومی سازمان سنجش افزود: آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ تیر برگزار می‌شود.