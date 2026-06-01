قیمت جهانی نفت افزایش یافت
رویترز گزارش داد، قیمت نفت در معاملات اولیه در روز دوشنبه بیش از ۲ درصد افزایش یافت. این رشد پس از آن رخ داد که رژیم صهیونیستی به نیروهای خود دستور داد در نبرد با حزبالله، عمیقتر به داخل لبنان پیشروی کنند. این در حالی است که بیش از شش هفته از اعلام آتشبس میگذرد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با 1 دلار و 96 سنت معادل 2.15 درصد افزایش به 93 دلار و 8 سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با 2 دلار و 32 سنت معادل 2.66 درصد افزایش، 89 دلار و 68 سنت معامله میشود.
این تشدید درگیریها که درست پس از میزبانی آمریکا از مذاکرات صلح رژیم صهیونیستی و لبنان در واشنگتن در روز جمعه رخ داد، انتظارات مبنی بر اینکه ایران و آمریکا بهزودی بتوانند تمدید توافق آتشبس خود را اعلام کنند، کمرنگ کرد. این احتمال باعث شده بود نفت برنت و نفت آمریکا روز جمعه به ترتیب با کاهش 1.8 و 1.7 درصدی بسته شوند.
درگیری رژیم صهیونیستی و لبنان گستردهترین پیامد جانبی جنگ ایران بوده است. این درگیری در 2 مارس آغاز شد، زمانی که حزبالله برای حمایت ایران، شروع به شلیک موشک و پهپاد به آن سوی مرز به سمت فلسطین اشغالی کرد.
دو طرف در اواسط آوریل به آتشبس دست یافتند، اما همچنان به تبادل آتش ادامه دادهاند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در روز جمعه گفت که بهزودی درباره یک توافق پیشنهادی برای تمدید آتشبس با ایران تصمیمگیری خواهد کرد تا به مذاکرهکنندگان زمان بیشتری برای تلاش جهت پایان دائمی درگیری و یافتن راهحلی برای اختلاف اساسی بر سر برنامه هستهای ایران داده شود. رژیم صهیونیستی کلید هرگونه توافق خواهد بود و ایران نیز بارها گفته است که حزبالله باید در این فرآیند گنجانده شود.
در همین حال، تونی سایکمور، تحلیلگر بازار در آیجی (IG)، در یادداشتی گفت که نگرانیها درباره مینهای دریایی در آبراه کلیدی نفت و گاز، یعنی تنگه هرمز، در حال افزایش است. این موضوع میتواند فرآیند بازگشایی تنگه را کند کرده و به این معنا باشد که حتی پس از بازگشایی، تسکین بازار نفت با کندی بیشتری پیش میرود.
وی گفت: «حتی اگر توافقی حاصل شود، این توافق سیل عرضه را به بازار سرازیر نخواهد کرد».
تنگه هرمز مجرایی برای حدود یکپنجم از جریانهای جهانی نفت و گاز است و ایران از زمان آغاز درگیری با آمریکا و ؤزیم صهیونیستی در فوریه، آن را بهطور مؤثریبسته است.
نگرانیها درباره عرضه، بر دادههای اقتصادی کسلکننده چین در طول آخر هفته غلبه کرد. دادههایی که نشاندهنده رکود فعالیتهای کارخانهای بود. این موضوع بر این نگرانی دامن زد که دومین اقتصاد بزرگ جهان در حال از دست دادن شتاب خود است و تحت فشار کاهش صادرات و فشارهای هزینهای قرار دارد.