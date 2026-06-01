نبض خبر
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!
فواد ایزدی از چهرههای نزدیک به سعید جلیلی گفت: «هرگز نباید ذخایر اورانیوم را از کشور خارج کنیم. اگر چنین کنیم به ایران با بمب اتمی تاکتیکی حمله خواهند کرد، چرا که به بعضی از سایتهای (موشکی) ما با سلاح دیگری نمیتوان ضربه زد» اظهارات ایزدی را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر فواد ایزدی ویدیو اورانیوم غنی شده مذاکرات ایران و آمریکا حمله اتمی به ایران جنگ ایران و اسرائیل جنگ آمریکا و ایران
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در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۷۸
ایزدی راست گفته
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ناشناس| |
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ناشناس| |
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ناشناس| |
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
درد اینه که به زبان فارسی علیه کشورت حرف بزنی...
ناشناس| |
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
باشیداینستکه
دنیا تبدیل به جنگل شده. غزه را ببینید و عبرت بگیرید.
خب این چهره نزدیک به سعید جلیلی در این مورد کاملا درست می گه
ذخایر را نباید تحت هیچ شرایطی از کشور خارج کرد و حتی نباید داخل کشور رقیق کرد
ذخایر را نباید تحت هیچ شرایطی از کشور خارج کرد و حتی نباید داخل کشور رقیق کرد
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ناشناس| |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
کاملا درست میگن ایشون.واقعا نباید تحویلشون بدیم،وقتی اونها به اهداف اصلیشون رسیدن،تمامه
چهره نزدیک به جلیلی رو از کجاتون اوردید؟
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ناشناس| |
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ناشناس| |
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ناشناس| |
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ناشناس| |
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
تنگه هرمز را باز کنید میزنه باز نکنید میزنه
فقط بمب اتم بازدارنده است
جنگ جهانی در جام جهانی
شک نکنید
فقط بمب اتم بازدارنده است
جنگ جهانی در جام جهانی
شک نکنید
ولی اورانیوم ها همین الان هم در دسترس ایران نیست و زیر آوار هست
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ناشناس| |
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ناشناس| |
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ناشناس| |
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
استاد! نه اصتاد! و اینکه اگه در دسترس بود اسراییل و امریکا نمیدونن ولی شما میدونی؟
ناشناس| |
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
کی گفته قراره کسی بدونه اثتاد؟
اگر آمریکا بد بوده چرا آنجا درس خوندی؟
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ناشناس| |
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ناشناس| |
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ناشناس| |
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ناشناس| |
۱۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
شهید چمران هم اونجا درس خوند و تا آخرین نفس باهاشون جنگید.
فوالاد ایزدی از محدود کارشناسان واقع گرای ایران هست که بدون هیجان و با نگاه بلند مدت تحلیل میکند.
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ناشناس| |
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ناشناس| |
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ناشناس| |
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ناشناس| |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱