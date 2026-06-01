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کد خبر:۱۳۷۶۲۰۷
کد خبر:۱۳۷۶۲۰۷
41475 بازدید
نظرات: ۷۸
نبض خبر

فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!

فواد ایزدی از چهره‌های نزدیک به سعید جلیلی گفت: «هرگز نباید ذخایر اورانیوم را از کشور خارج کنیم. اگر چنین کنیم به ایران با بمب اتمی تاکتیکی حمله خواهند کرد، چرا که به بعضی از سایت‌های (موشکی) ما با سلاح دیگری نمی‌توان ضربه زد» اظهارات ایزدی را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر فواد ایزدی ویدیو اورانیوم غنی شده مذاکرات ایران و آمریکا حمله اتمی به ایران جنگ ایران و اسرائیل جنگ آمریکا و ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۵
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۷۸
ناشناس
|
United States of America
|
۰۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
117
93
پاسخ
ایزدی راست گفته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
نه دروغ گفته
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
داداش اگه از آمریکا پیام میدی که مرگ بر آمریکا! و چرا رفتی اونجا؟ اگه هم با فیلتر شکن وصلی که خب بیا با اینترنت داخلی خودمون از کشورت دفاع کن و لازم نیست با پرچم آمریکا بگی راست گفته!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
او یک جنگ طلب است .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
مهم اینه که از کشورت دفاع کنی هر جای دنیا که باشی...
درد اینه که به زبان فارسی علیه کشورت حرف بزنی...
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
چیزی که عیان است و همه شما تا الان باید فهمیده
باشیداینستکه
دنیا تبدیل به جنگل شده. غزه را ببینید و عبرت بگیرید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
76
84
پاسخ
خب این چهره نزدیک به سعید جلیلی در این مورد کاملا درست می گه
ذخایر را نباید تحت هیچ شرایطی از کشور خارج کرد و حتی نباید داخل کشور رقیق کرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
امریکا اگ میتونست یا میخواست حتما تا حالا زده بود هیچ ربطی بین گاز اورانیوم و بمباران تاکتیکی وجود نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
70
85
پاسخ
حرف حساب جواب نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
58
76
پاسخ
کاملا درست میگن ایشون.واقعا نباید تحویلشون بدیم،وقتی اونها به اهداف اصلیشون رسیدن،تمامه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
50
52
پاسخ
چهره نزدیک به جلیلی رو از کجاتون اوردید؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ولشون کن اینا هر جا گیر کردن میگن تقصیر جلیلیه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
باند جلیلی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
نتیجه باند سبز و بنفش رو هم دیدیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
واقعا کجا ایزدی گفته که موافق جلیلیه ؟
سنیک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
51
56
پاسخ
تنگه هرمز را باز کنید میزنه باز نکنید میزنه
فقط بمب اتم بازدارنده است
جنگ جهانی در جام جهانی
شک نکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
24
63
پاسخ
ولی اورانیوم ها همین الان هم در دسترس ایران نیست و زیر آوار هست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
عجب! اسصتاد شما از کجا مطلع هستین؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
باشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
پروفسور 9:43 :
استاد! نه اصتاد! و اینکه اگه در دسترس بود اسراییل و امریکا نمیدونن ولی شما میدونی؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
۹:۵۰
کی گفته قراره کسی بدونه اثتاد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
36
78
پاسخ
اگر آمریکا بد بوده چرا آنجا درس خوندی؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
مگه گفتن استادان و دانشگاههای آمریکا بده؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
خوب مردم هم می خوان مثل ایشان بروند درس بخوانند امریکا، حالا چرا نمی شه!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
چه ربطی داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شهید چمران هم اونجا درس خوند و تا آخرین نفس باهاشون جنگید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
85
56
پاسخ
فوالاد ایزدی از محدود کارشناسان واقع گرای ایران هست که بدون هیجان و با نگاه بلند مدت تحلیل می‌کند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
بیشتر متوهم است و راه حل منطقی ارائه نمی دهد .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
واقعا حیفه ایشون. باید دفعه بعد رییس جمهور بشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
آقای منطقی شما خوبین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
واقعا چه نوع واقع بینی در ایشان هست که دیگران نمی بینند ؟ در سیاست واقع بینی بخشی از توانایی ها هست، بقیه به راه حلهای بی ضرر جایگزین و راه کارهای نهایی مربوط می سود، حرف که کاری ندارد !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
53
46
پاسخ
می نویسید نزدیک به جلیلی که حرف درست او را تحت شعاع قرار دهید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
یک روز جبهه ندارد و امریکا درس خوانده
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