فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!

فواد ایزدی از چهره‌های نزدیک به سعید جلیلی گفت: «هرگز نباید ذخایر اورانیوم را از کشور خارج کنیم. اگر چنین کنیم به ایران با بمب اتمی تاکتیکی حمله خواهند کرد، چرا که به بعضی از سایت‌های (موشکی) ما با سلاح دیگری نمی‌توان ضربه زد» اظهارات ایزدی را می‌بینید و می‌شنوید.