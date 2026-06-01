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کد خبر: ۱۳۷۶۲۰۴
بازدید: ۱۰۳۲۲
نظرات: ۳

عکس: مراسم ترحیم خواهر سید محمد خاتمی

مراسم ترحیم حاجیه خانم «خدیجه خاتمی» فرزند عالم ربانی آیت‌الله سید روح الله خاتمی و خواهر سید محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات و والده محمدرضا، مهدی و علیرضا تابش عصر روز یکشنبه ۱۰ خرداد ماه در مسجد جامع امیرالمومنین (ع) واقع در شهرک ژاندارمری تهران برگزار شد. در این مراسم محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، محمد جواد ظریف، احمد میدری وزیر کار، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، حسین جابری انصاری مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی، مصطفی معین، علی اگبر ناطق نوری، اسحاق جهانگیری، مهدی هاشمی، مهرعلیزاده، منتجب نیا، محقق داماد، حجه الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی، سید مهدی طباطبایی و سایر چهره‌ای سیاسی حضور داشتند. عکس : سعید زارعیان

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برچسب‌ها:
عکس خبری مجلس ترحیم آیت‌الله سید روح الله خاتمی سید محمد خاتمی خواهر
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۰:۴۳
این بنده خدا معمار برجام حتی در مراسم ختم هم میخنده؟
پاسخ
16
6
رضا
Iran (Islamic Republic of)
۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۰:۵۴
فلسفه مراسم ترحیم چیست؟
پاسخ
11
1
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۷
عجب چهره های تاثیرگذاری برای ایران..هر کدوم رو که میبینی داغ دل آدم تازه میشه از معمار برجام گرفته تا به خاک نشاندن مال مردم در بورس
پاسخ
10
2