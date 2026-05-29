عکس العملهای ایران به «باید»های تازه ترامپ: تفاهم نهایی نشده
اسماعیل بقایی هامانه سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش با اظهارات ترامپ گفت: «ما با زبان "باید" ۴۷ سال پیش خداحافظی کردیم و هیچیک از طرفهای غربی هنگام صحبت درباره جمهوری اسلامی ایران نمیتوانند از زبان "باید" استفاده کنند.» سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: «در رابطه با تفاهم، همانطور که عرض کردم تا الان که خدمت شما صحبت میکنم، تبادل پیامها ادامه دارد اما تفاهم نهایی هنوز حاصل نشده است. نکات دیگری هم که مطرح شده، از جمله درباره موضوع هستهای، باید تأکید کنم که ما در این مرحله متمرکز بر خاتمه جنگ هستیم و بنابراین در مورد جزئیات موضوع هستهای صحبتی نداریم.» اظهارات بقائی هامانه را میبینید و میشنوید.
