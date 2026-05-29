صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تشییع «رهبر شهید» در تاریخ اسلام و ایران ماندگار خواهد بود

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به برگزاری مراسم بزرگداشت «رهبر شهید» گفت: زمان دقیق مراسم تشییع هنوز مشخص نشده، اما ستاد ویژه‌ای برای برگزاری مراسمی باشکوه و ده‌ها میلیونی تشکیل شده است.
کد خبر: ۱۳۷۵۷۳۴
| |
35893 بازدید
تشییع «رهبر شهید» در تاریخ اسلام و ایران ماندگار خواهد بود

به گزارش تابناک، سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، در حاشیه مراسم بزرگداشت «رهبر شهید» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز این مراسم بسیار باشکوه و معنوی به‌عنوان گرامیداشت یاد و آرمان‌های شهید رهبر بزرگوار و شهدای انقلاب اسلامی برگزار شده و مردم با حضور پرشور خود برای ادای احترام آمده‌اند.

وی افزود: حق هم همین است و ما وظیفه داریم نسبت به این امام و رهبر بزرگوار که به‌عنوان سیدالشهدای انقلاب اسلامی نه‌تنها جان خود بلکه همه نزدیکانش را نیز در راه اخلاص فدا کرد، ادای احترام کنیم؛ افرادی که برخی از آنان نیز مظلومانه در جنایت آمریکایی‌ها و تروریست‌ها به شهادت رسیدند.

محمودی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع گفت: هنوز زمان تشییع به‌طور مشخص و قطعی اعلام نشده است، اما ستاد ویژه‌ای برای آماده‌سازی شرایط یک تشییع ده‌ها میلیونی تشکیل شده و مجموعه‌های مختلف در حال حفظ آمادگی و انجام هماهنگی‌های لازم هستند تا در موعد مقرر بتوانند به‌خوبی ادای احترام کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران ادامه داد: هم‌اکنون موکب‌هایی که آمادگی ارائه خدمات دارند، می‌توانند در سامانه تعریف‌شده ثبت‌نام کنند تا از همین حالا سازماندهی لازم انجام شود.

وی تأکید کرد: همه ظرفیت‌ها برای برگزاری مراسمی باشکوه فعال و آماده است، اما زمان نهایی مراسم هنوز مشخص نیست و به‌محض تعیین، از سوی مبادی و مراجع مسئول اعلام خواهد شد.

محمودی خاطرنشان کرد: یقیناً یک تشییع ده‌ها میلیونی و ماندگار در تاریخ اسلام و ایران رقم خواهد خورد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی رهبر انقلاب شهادت رهبر شهید انقلاب آیت الله خامنه ای مراسم تشییع خانواده رهبر انقلاب
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زندگی رهبر انقلاب، نزدیک‌ترین سبک زندگی به عموم مردم
عکس دیده نشده از رهبر شهید انقلاب در منزل
عکس: سردار سید مجید موسوی کنار رهبر شهید انقلاب
تدارک مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب
ناگفته‌های رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب درباره ایشان
اطلاعیه دفتر رهبر شهید درباره فعالیت‌های تبلیغی‌ مربوط به ایشان
پاسخ رهبر انقلاب به پیام تسلیت حجت‌الاسلام کاشانی
اطلاعیه درباره زمان تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب
عکس: تصویر امام شهید در صحن انقلاب حرم مطهر رضوی
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
قطعه‌بندی گوشت مرغ ممنوع شد
استقرار نظامی رژیم صهیونیستی در غرب عراق
قلعه زیبای بابک خرمدین در آذربایجان‌شرقی+ عکس
نبرد اف چهار ایرانی با اف ۱6 آمریکایی در غرب ایران
خنده دارترین کلیپ درگیری سلطنت طلبان و حامیان ایران
پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه فردا شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵
اعتراض روی آنتن زنده به اتصال اینترنت بین المللی!
تصاویر حمله بامدادی آمریکا به بندرعباس که سرکوب شد
لحظه کشتار عناصر داعش توسط کماندوهای روس
تصاویر تازه از لحظه ساقط شدن جنگنده آمریکا که در عروسی ثبت شد!
جلسه ترامپ با کابینه برای نهایی‌کردن توافق با ایران
ایران و آمریکا ممکن است تفاهم نامه امضا کنند ولی به توافق نهایی نرسند/ ترامپ با پیروزی سیاسی اخیر از فشار خارج شد
احتمال اعلام یک‌طرفه نهایی‌شدن توافق از سوی ترامپ
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند
تصاویر حمله موشکی سنگین ایران در پاسخ به تعرض بامدادی آمریکا
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۵ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۸۴ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
سلطان خودرو کیست و چرا اعدام نمی‌شود؟! / لطفا ما را از خرید خودروی ملی محروم کنید!  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005ltG
tabnak.ir/005ltG