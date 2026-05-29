تشییع «رهبر شهید» در تاریخ اسلام و ایران ماندگار خواهد بود
به گزارش تابناک، سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، در حاشیه مراسم بزرگداشت «رهبر شهید» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز این مراسم بسیار باشکوه و معنوی بهعنوان گرامیداشت یاد و آرمانهای شهید رهبر بزرگوار و شهدای انقلاب اسلامی برگزار شده و مردم با حضور پرشور خود برای ادای احترام آمدهاند.
وی افزود: حق هم همین است و ما وظیفه داریم نسبت به این امام و رهبر بزرگوار که بهعنوان سیدالشهدای انقلاب اسلامی نهتنها جان خود بلکه همه نزدیکانش را نیز در راه اخلاص فدا کرد، ادای احترام کنیم؛ افرادی که برخی از آنان نیز مظلومانه در جنایت آمریکاییها و تروریستها به شهادت رسیدند.
محمودی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع گفت: هنوز زمان تشییع بهطور مشخص و قطعی اعلام نشده است، اما ستاد ویژهای برای آمادهسازی شرایط یک تشییع دهها میلیونی تشکیل شده و مجموعههای مختلف در حال حفظ آمادگی و انجام هماهنگیهای لازم هستند تا در موعد مقرر بتوانند بهخوبی ادای احترام کنند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران ادامه داد: هماکنون موکبهایی که آمادگی ارائه خدمات دارند، میتوانند در سامانه تعریفشده ثبتنام کنند تا از همین حالا سازماندهی لازم انجام شود.
وی تأکید کرد: همه ظرفیتها برای برگزاری مراسمی باشکوه فعال و آماده است، اما زمان نهایی مراسم هنوز مشخص نیست و بهمحض تعیین، از سوی مبادی و مراجع مسئول اعلام خواهد شد.
محمودی خاطرنشان کرد: یقیناً یک تشییع دهها میلیونی و ماندگار در تاریخ اسلام و ایران رقم خواهد خورد.