منابع عراقی تصاویر تازه از حمله موشک‌های کروز تاهاماک در روز اول جنگ رمضان به ایران از خاک عراق منتشر کردند که سندی دیگر از سوءاستفاده آمریکا و اسرائیل از خاک عراق برای حمله به ایران است. گمان می‌رود دو موشک از این سری موشک‌های تاماهاک به مدرسه میناب اصابت کرد. هنوز دولت عراق راهکار موثری برای جلوگیری از این اقدام در پیش نگرفته است.