تصاویر تازه از موشکهای تاماهاک که به مدرسه میناب خورد
منابع عراقی تصاویر تازه از حمله موشکهای کروز تاهاماک در روز اول جنگ رمضان به ایران از خاک عراق منتشر کردند که سندی دیگر از سوءاستفاده آمریکا و اسرائیل از خاک عراق برای حمله به ایران است. گمان میرود دو موشک از این سری موشکهای تاماهاک به مدرسه میناب اصابت کرد. هنوز دولت عراق راهکار موثری برای جلوگیری از این اقدام در پیش نگرفته است.
همه اونهایی که میگفتند حمله کن بیاند جواب پدر و مادرهای مینابی رو بدند. شرم و ننگ و نفرین و لعنت بر شما
امیدوارم درد لحظه مرگ این کودکان در سراسر وجود قاتلین به زودی احساس شود در موقع مرگ زا حس کنند .
شخصا روز اول جنگ بعد از شهادت اقا و حمله به ایران خودمو باختم. اما الان افتخار میکنم به وطنم به جمهوری اسلامی ایران به مردمم با تمام زخمی که خورد، جلو ابر قدرت دنیا ایستاد.
خدا لعنتشون کنه. هر بار که اسم مدرسه میناب رو می شنوم غم عالم به دلم می شینه
مذاکره کنند گان چطوری میتونید با دشمنتون که این همه بچه را کشتن به راحتی بشنید صحبت کنید