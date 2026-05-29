En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 2611
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۵۷۱۱
کد خبر:۱۳۷۵۷۱۱
9392 بازدید
نظرات: ۱
نبض خبر

توصیف عبدالکریم سروش از ایستادگی سپاه و ارتش ایران

عبدالکریم سروش گفت: «ایستادگی سپاه و ارتش ایران، مایه غرور ما و موجب شگفتگی جهانیان شد | ناکامی متجاوزان در برابر ایران، باعث سوختگی دماغ رضا پهلوی گردید! درکنار ایستادگی و مقاومت تحسین‌برانگیز نظامیان ایران، آنچه که موجب شادمانی بیشتر ما شد، سوختگی دماغ کسانی‌است که زیر سایه بیگانگان رفتند و دست ذلت و گدایی پیش آنان دراز کردند و تجاوزشان علیه میهن را بزک کردند؛ این‌ها در این جنایت، سهیم و متهم ردیف اول هستند که باید مجازات شوند.» سخنان کامل سروش را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ رمضان جنگ آمریکا و ایران جنگ ایران و اسرائیل ارتش سپاه عبدالکریم سروش ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
چالش اصلی آمریکا برای حمله به ایران به اعتراف اینترنشنال
وارد مذاکراتی که بهانه‌ دور جدید حملات فراهم کند، نخواهیم شد
تشکر فرمانده سنتکام از کشورهای عربی بابت جنگ با ایران!
علی مطهری: اینطور نیست که اگر جنگ 10 روز دیگر ادامه پیدا می‌کرد، اسرائیل نابود می‌شد
حرکت موذیانه دموکرات‌ها برای جنگ با ایران
شاید ابرقدرت دنیا نباشیم اما ابرملت دنیاییم
آمریکایی‌ها همین الان دارند آتش بس را نقض می‌کنند
روایت معاون پیشین موساد از جنگ ایران و اسرائیل
آمار تکان دهنده هزینه قطع اینترنت: روزی 12000 میلیارد
لیلاز: درآمد ما از این جنگ بیشتر از زیانش بوده
شگفتی مجری سرشناس آمریکایی‌ از ایستادگی ایران
تصاویر سی ان ان از بازگشایی تونل‌های موشکی ایران
خلاقیت یک راننده ترک در حمایت از ایران
تمجید عبدالکریم سروش از ایستادگی سپاه و ارتش
وزیر جنگ آمریکا به رسانه‌ها: معلوم نیست در کدام سمت ایستاده‌اید!
پهپاد انتحاری و دوش پرتاب در دستان دختران جانفدا
باید از ترس زدن زیرساخت ایران مقابل آمریکا تسلیم شد؟!
هشدار رئیس بانک مرکزی اروپا درباره تاثیر جهانی جنگ با ایران
جواب قاطع دختر ایرانی به طمع ترامپ و اسرائیل
صدراعظم آلمان: جنگ آمریکا با ایران علت اصلی مشکلاتی است
سخنان عبدالکریم سروش درباره جنگ ایران با اسرائیل و آمریکا
عبدالکریم سروش: بر دست و بازوی مدافعان مسلح کشور باید بوسه زد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
5
6
پاسخ
سلام.
سخنی با جناب آقای دکتر سروش: خیلی باغیرتی که نظرت رو صریح و شفاف میگی و از ترور شخصیت و اهانت‌های دارو دسته ضد انقلاب و سلطنت طلب نمی ترسی ...
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟