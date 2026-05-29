توصیف عبدالکریم سروش از ایستادگی سپاه و ارتش ایران
عبدالکریم سروش گفت: «ایستادگی سپاه و ارتش ایران، مایه غرور ما و موجب شگفتگی جهانیان شد | ناکامی متجاوزان در برابر ایران، باعث سوختگی دماغ رضا پهلوی گردید! درکنار ایستادگی و مقاومت تحسینبرانگیز نظامیان ایران، آنچه که موجب شادمانی بیشتر ما شد، سوختگی دماغ کسانیاست که زیر سایه بیگانگان رفتند و دست ذلت و گدایی پیش آنان دراز کردند و تجاوزشان علیه میهن را بزک کردند؛ اینها در این جنایت، سهیم و متهم ردیف اول هستند که باید مجازات شوند.» سخنان کامل سروش را میبینید و میشنوید.
