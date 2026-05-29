کنکور دهه سوم مرداد برگزار میشود
امتحانات این دانشجویان حتماً به شکل حضوری است
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به زمان احتمالی برگزاری کنکور سراسری گفت: این آزمون به احتمال بسیار قوی در دهه سوم مرداد ماه برگزار میشود.
کد خبر: ۱۳۷۵۷۱۰
به گزارش تابناک به نقل از مهر، حسین سیمایی صراف، بعد از ظهر جمعه در حاشیه مراسم یادبود شهدای خانواده امام شهید و رهبر معظم انقلاب، با بیان آخرین وضعیت برنامهریزی برای آزمون سراسوری سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: کنکور به احتمال خیلی قوی در دهه سوم مرداد ماه برگزار خواهد شد.
وی افزود: با توجه به اینکه آموزشهای تحصیلی تکمیلی نیز به صورت حضوری شده است، امتحانات این مقطع نیز حتماً به شکل حضوری برگزار میشود.
