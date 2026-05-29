امتحانات این دانشجویان حتماً به شکل حضوری است

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به زمان احتمالی برگزاری کنکور سراسری گفت: این آزمون به احتمال بسیار قوی در دهه سوم مرداد ماه برگزار می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، حسین سیمایی صراف، بعد از ظهر جمعه در حاشیه مراسم یادبود شهدای خانواده امام شهید و رهبر معظم انقلاب، با بیان آخرین وضعیت برنامه‌ریزی برای آزمون سراسوری سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: کنکور به احتمال خیلی قوی در دهه سوم مرداد ماه برگزار خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه آموزش‌های تحصیلی تکمیلی نیز به صورت حضوری شده است، امتحانات این مقطع نیز حتماً به شکل حضوری برگزار می‌شود.