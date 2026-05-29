تعداد بازدید : 851
کد خبر:۱۳۷۵۷۰۴
13559 بازدید
نظرات: ۲۲
نبض خبر

اصلا چرا باید به آمریکا تعهد عدم ساخت سلاح هسته‌ای بدهیم؟!

ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در شبکه افق با رد مذاکرات هسته‌ای با آمریکا تاکید کرد ایران آنچه آمریکا در جنگ به دست آورده را پای میز مذاکره نخواهد کرد. رضایی گفت: «اصلا چرا باید به آمریکا تعهد عدم ساخت سلاح هسته‌ای بدهیم؟» اظهارات رضایی را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر ابراهیم رضایی مذاکرات ایران و آمریکا مذاکرات هسته ای ویدیو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
0
2
پاسخ
اول سلاح های هسته ای آن کشور متخاصم رو بگیر بعد بیاد بگو سلاح نساز
اون طرف رو رها کرده و الان هم داره .... 30 سال هست به این طرف گیر داده نسازید ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
1
3
پاسخ
امریکایی که خودش از سلاح اتمی برای کشتار استفاده کرده واقعا صلاحیت ندارد برای دیگران تعیین تکلیف کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
1
2
پاسخ
خوب کوتاه نیا،چرا اتش بس رو پذیرفتی،مردم مگه گفتن بپذیر،خود شما ها پذرفتید،اصلا چه حالی دارین شماها،یا در چه فازی هستین،من که شما مسیولین رو نفهمیدم،یک عمر شعار مرگ بر امریکا و اسراییل دادیم ،چرا داریم سازش می کنیم،B
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
2
4
پاسخ
اگر بمب هسته ای داشتیم این جنگ ها اتفاق نمی افتاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
0
1
پاسخ
آمریکا به دنبال اینه که اسرائیل رو در منطقه حاکم کنه به همین دلیل هیچ کدوم از این دو تا ما رو رها نمیکنند ، کشور بزرگی مثل ایران رو هم نمیپذیرند و به دنبال تجزیه اش هستند تا منابع نفتی و گازی رو خودشون صاحب بشن ، در منطقه ای که اسرائیل به راحتی نسل کشی و تجاوز و اشغالگری میکنه و مجهز به سلاح هسته ای هم هست ، چرا ما نباید سلاح هسته ای داشته باشیم تا امنیت مون تأمین بشه ، هر کشوری هم که خواست از تحریم های آمریکا پیروی کنه حق عبور از تنگه هرمز رو نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
0
0
پاسخ
واسه پول
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
2
2
پاسخ
ما به وجدان بشری و دنیا تعهد عدم ساخت سلاح کشتار جمعی میدهیم نه به امریکا
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
3
2
پاسخ
عزیزم امتیاز میدی امتیاز میگیری مذاکره و توافق نکن تا دلار بشه یک میلیون تومان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
1
3
پاسخ
به زودی حمله میکنن
نباید اورانیوم رو داد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
2
1
پاسخ
اصلا چرا با ما گیر میدن
اون آژانس -اون سه کشور اروپایی-اون سازمان ملل با کاغذ پاره هاش-این هم آمریکا
اصلا چرا ؟ من که چیزی نمیدانم و چیزی یادم نمی آید
