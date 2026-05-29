ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در شبکه افق با رد مذاکرات هسته‌ای با آمریکا تاکید کرد ایران آنچه آمریکا در جنگ به دست آورده را پای میز مذاکره نخواهد کرد. رضایی گفت: «اصلا چرا باید به آمریکا تعهد عدم ساخت سلاح هسته‌ای بدهیم؟» اظهارات رضایی را می‌بینید و می‌شنوید.