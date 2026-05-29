اصلا چرا باید به آمریکا تعهد عدم ساخت سلاح هستهای بدهیم؟!
ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در شبکه افق با رد مذاکرات هستهای با آمریکا تاکید کرد ایران آنچه آمریکا در جنگ به دست آورده را پای میز مذاکره نخواهد کرد. رضایی گفت: «اصلا چرا باید به آمریکا تعهد عدم ساخت سلاح هستهای بدهیم؟» اظهارات رضایی را میبینید و میشنوید.
اول سلاح های هسته ای آن کشور متخاصم رو بگیر بعد بیاد بگو سلاح نساز
اون طرف رو رها کرده و الان هم داره .... 30 سال هست به این طرف گیر داده نسازید ....
امریکایی که خودش از سلاح اتمی برای کشتار استفاده کرده واقعا صلاحیت ندارد برای دیگران تعیین تکلیف کند
خوب کوتاه نیا،چرا اتش بس رو پذیرفتی،مردم مگه گفتن بپذیر،خود شما ها پذرفتید،اصلا چه حالی دارین شماها،یا در چه فازی هستین،من که شما مسیولین رو نفهمیدم،یک عمر شعار مرگ بر امریکا و اسراییل دادیم ،چرا داریم سازش می کنیم،B
آمریکا به دنبال اینه که اسرائیل رو در منطقه حاکم کنه به همین دلیل هیچ کدوم از این دو تا ما رو رها نمیکنند ، کشور بزرگی مثل ایران رو هم نمیپذیرند و به دنبال تجزیه اش هستند تا منابع نفتی و گازی رو خودشون صاحب بشن ، در منطقه ای که اسرائیل به راحتی نسل کشی و تجاوز و اشغالگری میکنه و مجهز به سلاح هسته ای هم هست ، چرا ما نباید سلاح هسته ای داشته باشیم تا امنیت مون تأمین بشه ، هر کشوری هم که خواست از تحریم های آمریکا پیروی کنه حق عبور از تنگه هرمز رو نداره
ما به وجدان بشری و دنیا تعهد عدم ساخت سلاح کشتار جمعی میدهیم نه به امریکا
عزیزم امتیاز میدی امتیاز میگیری مذاکره و توافق نکن تا دلار بشه یک میلیون تومان