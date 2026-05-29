En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 5457
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۵۷۰۲
کد خبر:۱۳۷۵۷۰۲
17396 بازدید
نظرات: ۳۰
نبض خبر

سوءاستفاده صهیونیست‌ها از این ویدیوی صداوسیما

رسانه‌های صهیونیست با زیرنویس انگلیسی برش‌هایی از اظهارات مصطفی خوش چشم در شبکه افق در چارچوب تشدید فضای ایران هراسی در آمریکا ادعا کردند ایران به دنبال حمله بیولوژیک در خاک آمریکاست. در توضیح این ویدیو نوشته شده است: «Ahead of the FIFA World Cup in Los Angeles, Iranian state TV just aired IRGC-affiliated propagandists suggesting covert biological warfare against American civilians | پیش از جام جهانی فوتبال در لس‌آنجلس، تلویزیون دولتی ایران به تازگی تبلیغاتچی‌های وابسته به سپاه پاسداران را پخش کرد که پیشنهاد جنگ بیولوژیکی مخفیانه علیه غیرنظامیان آمریکایی را مطرح می‌کردند.» نسخه‌ای که حساب‌های کاربری صهیونیست در ایکس منتشر کردند را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر مصطفی خوش چشم صداوسیما حمله بیولوژیک ایران هراسی اسرائیل ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۸
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۳۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
19
15
پاسخ
حرف حساب زده. صهیونیست ها هرچی میخان بگن. همینه که هست.
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
9
27
پاسخ
وقتی صدا و سیما از هر آدمی به عنوان کارشناس استفاده میکند از این بهتر هم نخواهد شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
5
26
پاسخ
صدا و سیما رو ببمدند منافعش بیشتر از دایر بودنش است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
6
27
پاسخ
کارشناس آبکی و هزینه سازی برا ملت.
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
5
21
پاسخ
به نظرم به این افراد نباید در رسانه ملی تریبون داد،
ناشناس
|
Canada
|
۱۷:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
5
23
پاسخ
آیا اینها چیزهاییست که در رسانه و به صورت عمومی مطرح شوند؟؟ کشوز و ملت چقدر باید هزینه اظهارات نسنجیده و ناپخته در تریبونهای عمومی پرداخت کنند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
4
22
پاسخ
صدا و سیما چرا چهره های جنجالی بیسوادی که صرفا برای ایران هزینه تولید می کنند تریبون میدن؟
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
3
19
پاسخ
وقتی متاسفانه صدا سیما بدون نظارت افرهدی میاورد و بعدش برای کشور دردسر درست میکنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
1
14
پاسخ
این آقا زمان دولت رئیسی مطرح شد سر مصاحبه با مسیح علی نژاد متاسفانه شبکه های صدا و سیما و علی الخصوص مدیران شبکه های افق و خبر شده اند منشا اخبار و تحلیل های آبکی و چرند . قطعا بایستی جبلی و دار و دسته اش از صدا و سیما بروند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
2
10
پاسخ
خیلی جالبه پمپاژ ایران هراسی در این شرایط حساس !
تشویش اذهان جهان ، نفعش برای کی هست و عواقبش متوجه کی!
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟