رسانه‌های صهیونیست با زیرنویس انگلیسی برش‌هایی از اظهارات مصطفی خوش چشم در شبکه افق در چارچوب تشدید فضای ایران هراسی در آمریکا ادعا کردند ایران به دنبال حمله بیولوژیک در خاک آمریکاست. در توضیح این ویدیو نوشته شده است: «Ahead of the FIFA World Cup in Los Angeles, Iranian state TV just aired IRGC-affiliated propagandists suggesting covert biological warfare against American civilians | پیش از جام جهانی فوتبال در لس‌آنجلس، تلویزیون دولتی ایران به تازگی تبلیغاتچی‌های وابسته به سپاه پاسداران را پخش کرد که پیشنهاد جنگ بیولوژیکی مخفیانه علیه غیرنظامیان آمریکایی را مطرح می‌کردند.» نسخه‌ای که حساب‌های کاربری صهیونیست در ایکس منتشر کردند را می‌بینید.