نبض خبر
سوءاستفاده صهیونیستها از این ویدیوی صداوسیما
رسانههای صهیونیست با زیرنویس انگلیسی برشهایی از اظهارات مصطفی خوش چشم در شبکه افق در چارچوب تشدید فضای ایران هراسی در آمریکا ادعا کردند ایران به دنبال حمله بیولوژیک در خاک آمریکاست. در توضیح این ویدیو نوشته شده است: «Ahead of the FIFA World Cup in Los Angeles, Iranian state TV just aired IRGC-affiliated propagandists suggesting covert biological warfare against American civilians | پیش از جام جهانی فوتبال در لسآنجلس، تلویزیون دولتی ایران به تازگی تبلیغاتچیهای وابسته به سپاه پاسداران را پخش کرد که پیشنهاد جنگ بیولوژیکی مخفیانه علیه غیرنظامیان آمریکایی را مطرح میکردند.» نسخهای که حسابهای کاربری صهیونیست در ایکس منتشر کردند را میبینید.
برچسبها:نبض خبر مصطفی خوش چشم صداوسیما حمله بیولوژیک ایران هراسی اسرائیل ویدیو
وقتی صدا و سیما از هر آدمی به عنوان کارشناس استفاده میکند از این بهتر هم نخواهد شد
آیا اینها چیزهاییست که در رسانه و به صورت عمومی مطرح شوند؟؟ کشوز و ملت چقدر باید هزینه اظهارات نسنجیده و ناپخته در تریبونهای عمومی پرداخت کنند؟
صدا و سیما چرا چهره های جنجالی بیسوادی که صرفا برای ایران هزینه تولید می کنند تریبون میدن؟
وقتی متاسفانه صدا سیما بدون نظارت افرهدی میاورد و بعدش برای کشور دردسر درست میکنند
این آقا زمان دولت رئیسی مطرح شد سر مصاحبه با مسیح علی نژاد متاسفانه شبکه های صدا و سیما و علی الخصوص مدیران شبکه های افق و خبر شده اند منشا اخبار و تحلیل های آبکی و چرند . قطعا بایستی جبلی و دار و دسته اش از صدا و سیما بروند