عکس: برخورد پهپاد روسی به ساختمانی در رومانی

پس از آن‌که یک پهپاد روسی در جریان حمله شبانه به اوکراین به یک ساختمان مسکونی در شهر گالاتیِ رومانی برخورد کرد و دو نفر زخمی شدند، دبیرکل ناتو هشدار داد «رفتار بی‌پروای» مسکو امنیت همه را تهدید می‌کند و تأکید کرد ائتلاف برای دفاع از «هر وجب» قلمرو اعضا آماده است.