نفوذ ایران اینترنشنال ناشی از ضعف صداوسیما است
محمدرضا جلاییپور گفت: «نفوذ ایراناینترنشنال ناشی از ضعف صداوسیما است. صداوسیما بزرگترین سازمان رسانهای جهان است و میتوانست بسیار بهتر از این عمل کند. صداوسیما رویکرد فراگیر ندارد. ساترای صداوسیما نمیگذارد vodها در حوزه سیاسی و اجتماعی فعال شود. ساترا ذینفع صداوسیما است نمیگذارد رقبا قوی شوند.» روایت جلایی پور از وضعیت صداوسیما که اوضاع را به اینجا رسانده میبینید و میشنوید.
