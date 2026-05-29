به گزارش تابناک؛ ۲ نفر از عناصر اصلی آشوب‌های دی‌ماه سال گذشته در منطقهٔ دره‌دراز کرمانشاه به نام‌های مجتبی ویسی و میثم ویسی، روز گذشته در درگیری با نیرو‌های حافظ امنیت به هلاکت رسیدند.

این ۲ نفر از عوامل اصلی اقدامات مسلحانه و آشوب‌های دی‌ماه بوده و در شهادت شماری از نیرو‌های حافظ امنیت نیز نقش داشتند.

نامبردگان از هواداران گروهک‌های ضدانقلاب کُردی و به انواع سلاح‌های جنگی مجهز بودند.