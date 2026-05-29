عکس: مراسم بزرگداشت سپهبد شهید محمد پاکپور
آیین بزرگداشت یاد و خاطره فرمانده دلیر سپاه اسلام سپهبد شهید حاج محمد پاکپور روز پنج شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ در مسجد پیامبر اعظم (ص) شهرک شهید محلاتی برگزار شد. سردار کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه، علی اکبر پورجمشیدیان وزارت کشور و از فرماندهان سابق سپاه، کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه، سردار حسنزاده سپاه تهران، حجتالاسلام مرتضی لاریجانی فرزند شهید لاریجانی، سردار کوثری، از جمله مسئولان حاضر در این مراسم بودند.
عکس خبری شهید محمد پاکپور مراسم بزرگداشت
