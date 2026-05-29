توییت پزشکیان درباره همکاری با کشورهای مسلمان و همسایه
رئیس جمهور در پیامی در حساب کاربری خود نوشت: سیاست ایران گسترش همکاری با کشورهای مسلمان و همسایه در همه زمینهها است.
به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان امروز جمعه (۸ خردادماه) در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: در گفتگوهایم با نخست وزیران مالزی و پاکستان، برای تبریک عیدسعید قربان، با تاکید بر پایبندی ایران بر دیپلماسی، از مواضع انسانی مالزی و از ابتکار عمل و تلاشهای موثر پاکستان، برای رسیدن به توافق تشکر کردم.
رئیس جمهور در این پیام خاطرنشان کرد: سیاست ایران گسترش همکاری با کشورهای مسلمان و همسایه در همه زمینههاست.
