به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان امروز جمعه (۸ خردادماه) در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: در گفتگوهایم با نخست وزیران مالزی و پاکستان، برای تبریک عیدسعید قربان، با تاکید بر پایبندی ایران بر دیپلماسی، از مواضع انسانی مالزی و از ابتکار عمل و تلاش‌های موثر پاکستان، برای رسیدن به توافق تشکر کردم.

رئیس جمهور در این پیام خاطرنشان کرد: سیاست ایران گسترش همکاری با کشور‌های مسلمان و همسایه در همه زمینه‌هاست.