ترامپ: ایرانیها مذاکره کنندگان بسیار زیرکی هستند اما...
دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکسنیوز مدعی شد: «آنها مذاکرهکنندگان بسیار خوبی هستند؛ آنها زیرک هستند؛ اما ما تمام کارتها را در دست داریم، زیرا آنها را از نظر نظامی شکست دادهایم!» او خط قرمزی که باعث حمله دوباره به ایران میشود را عدم توافق اعلام کرد. با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
