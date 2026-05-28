روایت جیدی ونس از فراری دادن خلبانان آمریکایی از ایران
جی دی ونس، معاون اول رئیس جمهور آمریکا درباره فراری دادن دو خلبان جنگنده اف 15 که توسط پدافند هوایی ایران ساقط شد، گفت: «پس از سقوط دو خلبان در ایران، ابتدا محل دقیق آنها مشخص نبود و حدود یک روز بعد تایید شد چراغهای اضطراری هر دو خدمه فعال است. مدتی نگرانی درباره زنده بودن یکی از آنها وجود داشت، اما سپس مشخص شد او زنده است، هرچند پشت خطوط دشمن گرفتار مانده بود. نیروی هوایی آمریکا با اعزام هواپیماها به مناطقی که تصور میشد امکان فرود در آنها وجود ندارد و آمادهسازی بالگردها در همان محل، یکی از خلبانان را از پشت خطوط دشمن بازگرداند و این عملیات را از جسورانهترین صحنههای عمر خود توصیف کرد.»
