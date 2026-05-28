بررسی جزئیات آتش سوزی در بندر کاسپین

مدیرکل مدیریت بحران گیلان، از مهار آتش سوزی در یکی از اسکله های بندر کاسپین خبر داد و گفت: حادثه تحت کنترل بوده و علت آن در دست بررسی است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمدعلی ویشکایی، با اشاره به حادثه آتش سوزی در بندر کاسپین، اظهار کرد: حوالی عصر امروز پنجشنبه، ۷ خرداد، در اسکله رو-رو تا اسکله شماره یک این بندر حریق رخ داد.

وی با بیان اینکه حادثه آتش سوزی مربوطه به ضربه گیر لاستیکی اسکله بوده است، افزود: علت این حادثه در دست بررسی است.

مدیرکل مدیریت بحران گیلان از مهار آتش سوزی در ساعات اولیه وقوع خبر داد و اضافه کرد: حادثه کاملا تحت کنترل است و آتش مهار شده است.

