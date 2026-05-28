ترور ناجوانمردانه مامور فراجا در ایرانشهر

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ ساعتی قبل افرادی مسلح به سمت مامور انتظامی شهرستان ایرانشهر که در حال عزیمت به محل کار بود با سلاح گرم تیراندازی کردند که متاسفانه استوار دوم «عیسی عباسی» به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

تلاش برای دستگیری عاملان این سوءقصد ادامه دارد و اخبار تکمیلی متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.