کد خبر:۱۳۷۵۶۲۴
قطعی شدن آزادسازی موفقیت آمیز 12 میلیارد دلار ایران

سعید آجرلو عضو تیم رسانه‌ای نزدیک به هیئت مذاکراتی ایران گفت: «سفر قالیباف به قطر درباره آزادسازی دوازده میلیارد دلار از اموال بلوکه شده، موفقیت آمیز بود... براساس پیشرفت‌های فنی که در قطر رخ داد، قرار است بلافاصله پس از تایید تفاهم میان ایران و آمریکا بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران به صورت غیرقابل برگشت در دسترس بانک مرکزی قرار گیرد... در بطن تفاهم 14 ماده‌ای چند اقدام ملموس و عینی گنجانده شده که یکی از آن‌ها در دسترس قرار گرفتن اموال بلوکه شده ایران است و مورد دوم معافیت تحریم‌های نفتی، پتروشیمی و مشتقات آن در طول دوره تفاهم و اقدام دیگر رفع محاصره دریایی است و اگر این اقدامات توسط آمریکا انجام شود ما وارد مرحله دوم خواهیم شد. در غیر این صورت اساسا اعتمادی برای ورود به گام‌های بعدی نیست... مذاکره روز چهل‌ویکم جنگ است و فقط شکل این جنگ تغییر کرده است. در مقابل تهدیدهای نظامی هم ما کوتاه نیامدیم و از جنگ نترسیدیم و اتفاقا الان آمریکایی‌ها از جنگ می‌ترسند.» اظهارات آجورلو را می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر سعید آجرلو عباس عراقچی ویدیو محمدباقر قالیباف مذاکرات ایران و آمریکا آزادسازی دارایی ها توافق ایران و آمریکا
ناشناس
United States of America
۲۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
اموال خودمان رو گروگان و امتیاز استفاده کردند!؟ دیگه پول در کشوری نخوابانید
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
آقای آجورلو که تایید کردن !!
حتما درسته!!
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
تا ببینیم! چون این چندمین بار است که این پول ها ازاد می شود.
سید
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
زمان انتقال ۷ میلیارد از کره به قطر ( که ناگهان ۶ میلیارد شد ) هم مسئولین و رسانه ها کلی هیاهو براه انداختند ، اما بعد معلوم شد که همچنان بلوکه است . انشااله این بار طبل تو خالی نباشد .
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
این همون ۷ میلیارد دلاری نیست که تا حالا چند بار آزاد کردین؟
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟