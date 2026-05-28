چمران: اگر فرودگاه ما را زدند، باید فرودگاه آنها را بزنیم

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفت: «آمریکا موجودی صد در صد غیرقابل اعتماد است و به هیچ قول آن نمی‌توان اعتماد کرد؛ نمونه آن هم اتفاقات دیشب بود. اگر بخواهیم به نتیجه مثبتی برسیم و حقوق خود را به دست آوریم، هیچ کوتاهی از زدن دشمن و انتقام گرفتن از او نباید داشته باشیم. اگر فرودگاه ما را زدند، باید فرودگاه آنها را بزنیم؛ اگر شهر ما را زدند، شهرشان را بزنیم و قوی‌تر بزنیم تا به نتیجه دلخواه برسیم.» اظهارات چمران را می‌بینید و می‌شنوید.