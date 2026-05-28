نبض خبر

اعلام عکس العمل ایران به نقض آتش‌بس توسط آمریکا

کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه در مراسم یادبود شهدای خانوادۀ امام شهید و رهبر انقلاب گفت: «یک نکته هم که بسیار کلیدی هست اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز هست ما اجازه نمی‌دهیم که اینها حتی با این اقدامات نظامی بخواهند گامی در جهت تضعیف حاکمیت بردارند. به هرگونه نقض آتش‌بس توسط آمریکایی‌ها پاسخ قاطع می‌دهیم» مواضع کامل غریب آبادی را می‌بینید و می‌شنوید.
