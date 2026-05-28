سه پیام آیت الله مجتبی خامنهای که محمود کریمی اعلام کرد
حاج محمود کریمی در مراسم یادبود شهدای خانواده رهبر انقلاب گفت: «حامل سه پیام از رهبر انقلاب (آیت الله سید مجتبی خامنهای) برای این مراسم هستم. خانوادهٔ رهبر شهید در ثواب این روضه شریک هستند. میدان و خیابان را رها نکنید. از شهید صادق زرین یاد کنید که از همرزمان و دوستان نزدیک آیتالله سیدمجتبی خامنهای هستند.» سخنان کامل این مداح اهل بیت را میبینید و میشنوید.
