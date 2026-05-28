پس از جنجال طرفداران رضا پهلوی که با تیشرت با لوگوی ساواک در تجمعات حضور یافتند و از راه اندازی دوره ساواک به عنوان یک سازمان شکنجه گر گفتند، این ماجرا به حدی برای ربع پهلوی گران تمام شده که او در ویدیوی از سلطنت طلبان خواست دست از این حماقت‌ها که او را در کشورهای غربی بیش از این بی‌اعتبار می‌کند، دست بردارند و حتی این اقدام را به گردن جمهوری اسلامی ایران انداخت! این بخش از اظهارات پهلوی را می‌بینید و می‌شنوید.