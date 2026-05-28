تصاویر الحاق شکارچی ایرانی پهپادها به ارتش ارمنستان
تصاویر تازه از پیوستن سامانه مجید به ارتش ارمنستان منتشر شده است. این سامانه یکی از موثرترین پدافندهای ایران در شکار پهپادهای آمریکا و اسرائیل در سالهای اخیر بوده است. ارمنستان کاملترین مجموعه سیستم پدافندی مجید را سفارش داده علاوه بر رادار جستجو و کشف یک رادار کوچک آرایه فازی احتمالا باند Ku نیز دریافت کرده تا بتواند اهداف با سطح پرواز پایین، امضای حرارتی پایین و سطح مقطع پایین را بهتر رهگیری کند. با افزودن این رادار میتوان توپ و گاتلینگ ها رو به مجید لینک کرد و از مزایای آن در محدوده برد 5 الی 12 کیلومتری رادار درگیری بهره برد.
