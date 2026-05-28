ادعای اکسیوس درباره توافق بر رفع تحریمهای ایران
رئیسجمهور به میانجیگران اعلام کرد که چند روز برای فکر کردن در این مورد فرصت میخواهد.
به گزارش تابناک؛ اکسیوس مدعی شد: مذاکرهکنندگان آمریکایی جزییات توافق نهایی را به ترامپ گزارش دادند، اما او فوراً آن را تأیید نکرد.
ایران و آمریکا به توافق اولیهای درباره تضمین عبور از تنگه هرمز، توقف فعالیتهای هستهای و رفع تحریمها دست یافتهاند که در انتظار تأیید نهایی ترامپ است
