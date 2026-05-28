به گزارش تابناک؛ اکسیوس مدعی شد: مذاکره‌کنندگان آمریکایی جزییات توافق نهایی را به ترامپ گزارش دادند، اما او فوراً آن را تأیید نکرد.

رئیس‌جمهور به میانجی‌گران اعلام کرد که چند روز برای فکر کردن در این مورد فرصت می‌خواهد.

ایران و آمریکا به توافق اولیه‌ای درباره تضمین عبور از تنگه هرمز، توقف فعالیت‌های هسته‌ای و رفع تحریم‌ها دست یافته‌اند که در انتظار تأیید نهایی ترامپ است