والیبال زنان ایران در فینال آسیای مرکزی

به گزارش تابناک؛ تیم ملی والیبال زنان ایران در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی به مصاف نپال میزبان این رقابت‌ها رفت و با شکست این تیم راهی دیدار نهایی شد.تیم ملی در این مرحله سه بر صفر نپال را شکست داد تا به چهارمین برد متوالی خود در این مسابقات دست یابد.شاگردان لی دو هی در این دیدار با امتیازهای ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۱ فاتح میدان شدند.دیدار رده‌بندی و فینال مسابقات فردا، جمعه برگزار می‌شود.ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه هند – نپالساعت ۱۴:۱۵ دقیقه ایران – قزاقستان