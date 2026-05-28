تحویل سوخت رسانهای آمریکایی به اسرائیل
آمریکا اولین هواپیمای سوخترسانی هوایی بوئینگ کی سی 46 | KC-46 پگاسوس «گیدئون» ایالات متحده دریافت کرد. آمریکا سالها به اسرائیل سوخت رسان نمیداد تا ماجراجوایی رژیم اسرائیل را مهار کند و رژیم صهیونیستی به ناوگان قدیمی تانکرهایش که برد محدودی داشت، وابسته بود. پگاسوس کی سی 46 با 29500 لیتر میتواند به سه جنگنده اف 35 سوخت رسانی کامل کند و رژیم اسرائیل قرار است حداقل شش فروند از این تانکرها تحویل بگیرد. اما آنچه باعث شده بود تاکنون این سوخت رسانها تحویل صهیونیستها داده نشود، برد 11830 کیلومتری است که برد عملیاتی نیروی هوایی اسرائیل و ابعاد ماجراجوییهایش را وسعت میدهد.
