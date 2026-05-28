عکس: شوک‌های انرژیِ جنگ آمریکا و ایران و رو آوردن دولت‌ها به صرفه‌جویی

با تداوم تبعات جنگ آمریکا و ایران بر بازارهای جهانی، بسیاری از کشورها ناچار شده‌اند امنیت انرژی را در اولویت قرار دهند؛ از تشویق به کاهش مصرف برق تا اجرای سیاست‌هایی برای مهار جهش قیمت‌ها. هم‌زمان، صندوق بین‌المللی پول هشدار داده استمرار اختلالات ناشی از این جنگ می‌تواند اقتصاد جهان را وارد سناریویی «نامساعد» کند؛ سناریویی که با افت رشد اقتصادی، سخت‌تر شدن شرایط مالی و تشدید فشارهای تورمی همراه است.