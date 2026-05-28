عکس: آتشسوزی در خوابگاه مدرسه دخترانه در کنیا
وقوع آتشسوزی گسترده در خوابگاه مدرسه دخترانه «اتومیشی» در ایالت ناکوروی کنیا، به مرگ دستکم ۱۶ دانشآموز منجر شد. در حالی که تیمهای امدادی مشغول بررسی ابعاد فاجعه هستند، خانوادههای دانشآموزان در وضعیتی بحرانی و پر از اضطراب، در انتظار دریافت اطلاعاتی از سرنوشت فرزندان خود در محل مدرسه تجمع کردهاند.
