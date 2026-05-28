به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مادئو اسپینوزا، رئیس شاخه چیاپاس حزب کارگران مکزیک گفت: مقامات مکزیک اقدامات امنیتی بیشتری را در گوادالاخارا، مونتری و مکزیکوسیتی، محل برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ اتخاذ کرده‌اند و این کشور آماده میزبانی از این مسابقات است.

وی در حاشیه سومین مجمع بین‌المللی مبارزه با تروریسم گفت: مکزیک آماده میزبانی از این مسابقات است. وضعیت امنیتی در گوادالاخارا، مونتری و مکزیکوسیتی تحت کنترل است.

اسپینوزا توضیح داد که نامطلوب‌ترین وضعیت به دلیل فعالیت کارتل‌ها در مناطقی مشاهده می‌شود که مسابقات در آنها برگزار نمی‌شود.

او همچنین خاطرنشان کرد که انتظار می‌رود در طول جام جهانی ۲۰۲۶ در مکزیک، استقرار گسترده نیرو‌های انتظامی انجام شود.

جام جهانی از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ جولای (۲۱ خرداد تا ۲۸ تیر) در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد.