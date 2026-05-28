عکس: انفجار مخزن مواد شیمیایی در ایالت واشنگتن

انفجار هولناک یک مخزن عظیم حاوی یک میلیون گالن مواد شیمیایی خورنده در کارخانه کاغذسازی نیپون‌دایناویو ایالت واشنگتن، منجر به مرگ دست‌کم یک تن و مفقود شدن ۹ کارگر دیگر شد. مقامات امدادی با اشاره به ماهیت خطرناک مواد نشت‌یافته، اعلام کردند که دیگر امیدی به یافتن بازماندگان وجود ندارد و عملیات جست‌وجو پس از ایمن‌سازی محل از سر گرفته خواهد شد.