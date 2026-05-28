تصاویر حمله بامدادی آمریکا به بندرعباس که سرکوب شد
پس از آنکه آمریکا از حمله به مواضع ایران در بامداد امروز خبر داد، سپاه پاسداران به تایید این حمله تاکید کرد به دنبال تعرض سحرگاه امروز ارتش متجاوز آمریکا به نقطهای در حاشیه فرودگاه بندر عباس با پرتابههای هوایی، پایگاه هوایی آمریکایی به عنوان مبدا تجاوز، در ساعت 4:50 دقیقه هدف قرار گرفت. این پاسخ یک اخطار جدی است تا دشمن بداند، تجاوز بدون پاسخ نخواهد ماند و در صورت تکرار، پاسخ ما قاطع تر خواهد بود. تصاویر منتسب به این حملات که توسط پدافند هوایی ایران سرکوب شد را میبینید.
منطقه رو نا امن کنید براشون هرزگاهی یه موشکی بفرستید وگرنه ذات یانکی اینجوره که هار میشه.