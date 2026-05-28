صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جزئیات درگیری بامداد پنجشنبه در جنوب کشور

بامداد پنجشنبه، آسمان شرق هرمزگان بار دیگر شاهد تنش‌آفرینی نیروهای متجاوز آمریکا و در مقابل، واکنش سریع و قاطع نیروهای مسلح کشورمان بود.
کد خبر: ۱۳۷۵۴۶۴
| |
8915 بازدید
|
۲
جزئیات درگیری بامداد پنجشنبه در جنوب کشور

بامداد پنجشنبه، آسمان شرق هرمزگان بار دیگر شاهد تنش‌آفرینی نیروهای متجاوز آمریکا و در مقابل، واکنش سریع و قاطع نیروهای مسلح کشورمان بود؛ رخدادی که صدای انفجارهای آن در مناطق وسیعی از ساحل جنوبی کشور از جمله بندرعباس، قشم و سیریک، شنیده شد و خبرنگار مهر نیز آن را به سرعت مخابره کرد.

آغاز ماجرا؛ نقض قواعد عبور از آبراه حیاتی

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ طبق گزارش منابع خبری، ماجرا زمانی آغاز شد که چند فروند شناور آمریکایی تلاش کردند، بدون هرگونه هماهنگی از آبراه راهبردی تنگه هرمز عبور کنند؛ اقدامی که پیش‌تر درباره آن هشدارهای لازم داده شده بود.

به‌محض نزدیک شدن این شناورها، یگان‌های دریایی جمهوری اسلامی ایران با اقدامی به‌موقع و مقتدرانه ضمن ایجاد محدودیت عملیاتی، مسیر آن‌ها را سد کردند.

شناورها ناچار به عقب‌نشینی شدند و این نخستین مرحله از ماجراجویی شب گذشته پایان یافت.

شلیک ارتش آمریکا و اعتراف رسمی

با وجود عقب‌نشینی، نیروهای متجاوز آمریکایی در ادامه با شلیک پرتابه‌هایی به سمت نقطه‌ای در حاشیه فرودگاه بندرعباس، عملاً به خاک جمهوری اسلامی ایران تعرض کردند؛ اقدامی که حتی در اطلاعیه رسمی آمریکائی ها نیز به آن اذعان شد.

هرچند فرماندهی آمریکا تلاش کرد این حمله را نقض آتش‌بس نخواند، اما ماهیت تجاوزکارانه آن آشکار بود.

همزمان، فعال شدن پدافند هوایی در آسمان بندرعباس باعث شنیده شدن سه انفجار پیاپی در محدوده فرودگاه بندرعباس شد.

پاسخ سپاه به متجاوز

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با صدور بیانیه‌ای قاطعانه اعلام کرد که پایگاه هوایی آمریکاییِ مبدا تجاوز در ساعت ۴:۵۰ بامداد هدف قرار گرفته است.

این پاسخ، اخطاری جدی است تا دشمن بداند تجاوز بدون پاسخ نخواهد ماند و در صورت تکرار، پاسخ‌ها قاطع‌تر خواهد بود. مسئولیت عواقب آن با متجاوز است.

ساکنان محلی در قشم و سیریک نیز از شنیدن چند صدای انفجار خبر دادند. بر اساس شواهد اولیه، این صداها احتمالاً ناشی از درگیری‌های پراکنده دریایی در نزدیکی ورودی تنگه هرمز بوده است.

گزارش‌هایی نیز از حمله به یک شناور در آب‌های سیریک منتشر شده، هرچند هنوز هیچ نهاد رسمی این موارد را تأیید یا تکذیب نکرده است.

موقعیت راهبردی سیریک و نزدیکی آن به تنگه هرمز احتمال وقوع چنین درگیری‌هایی را افزایش می‌دهد.

جمهوری اسلامی ایران با قدرت، انسجام و اشراف میدانی، هرگونه تجاوز را در لحظه تشخیص داده و بدون درنگ پاسخ می‌دهد.

ماجراجویی‌های دو روز اخیر ارتش آمریکا، نه‌تنها به هدف آن‌ها نرسید، بلکه بار دیگر نشان داد امنیت تنگه هرمز و آب‌های پیرامونی آن تنها با رعایت قوانین و هماهنگی با ایران ممکن است ـ و هر اقدامی خلاف این، هزینه‌ای قطعی برای متجاوز خواهد داشت.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تنگه هرمز بر آمریکا ایران حمله نظامی به ایران حمله به ایران بندرعباس آبراه هرمزگان نیروهای آمریکایی
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویر: مهندسی شگفت‌انگیز یک آبراه
نیکزاد: تنگه هرمز با عملیات نظامی باز نمی‌شود
عکس: فلامینگوها میهمان آب‌های گرم خلیج فارس
پیام رئیس جمهور به نخست وزیر جدید عراق
گزارش سی‌بی‌اس از زخمی شدن ۱۵ آمریکایی در کویت
عکس: تمرین مردان والیبال ایران به یاد کودکان شهید میناب
ترامپ گارد ملی را به لس‌آنجلس فرستاد
واکنش ترامپ به حمله زمینی آمریکا به ایران
قرارگاه خاتم‌الانبیا: آرزوهایتان را به گور خواهید برد!
انهدام پهپاد هرمس در سواحل هرمزگان
ترامپ در جنگ با ایران ممکن است آسیب بیشتری ببیند 
آیا ایران نفت خارگ را به دریا می‌ریزد؟
آمریکا به سرمربی والیبال نشسته ایران ویزا نداد
احتمال شنیده‌شدن صدای انفجار در این شهر
عکس: مسجد جامع خوری، نگین تاریخی بندرعباس با معماری چشم‌نواز
ارائه طرح مجوز برای حمله به ایران در کنگره آمریکا
حمله نظامی بزرگترین اشتباه برای تغییر حکومت در ایران
انیمیشن کوتاه آبراه
رگبار و رعدوبرق در راه پایتخت
قیمت نفت پس از اعلام باز شدن تنگه هرمز
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
7
2
پاسخ
لعنت بر آمریکا
آمریکا برای کنترل و فشار به چین ، به کشورهایی مثل ونزوئلا و ایران حمله کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
3
2
پاسخ
آتش بس نقض جدی شده
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lou
tabnak.ir/005lou