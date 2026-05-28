جزئیات درگیری بامداد پنجشنبه در جنوب کشور

بامداد پنجشنبه، آسمان شرق هرمزگان بار دیگر شاهد تنش‌آفرینی نیروهای متجاوز آمریکا و در مقابل، واکنش سریع و قاطع نیروهای مسلح کشورمان بود؛ رخدادی که صدای انفجارهای آن در مناطق وسیعی از ساحل جنوبی کشور از جمله بندرعباس، قشم و سیریک، شنیده شد و خبرنگار مهر نیز آن را به سرعت مخابره کرد.

آغاز ماجرا؛ نقض قواعد عبور از آبراه حیاتی

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ طبق گزارش منابع خبری، ماجرا زمانی آغاز شد که چند فروند شناور آمریکایی تلاش کردند، بدون هرگونه هماهنگی از آبراه راهبردی تنگه هرمز عبور کنند؛ اقدامی که پیش‌تر درباره آن هشدارهای لازم داده شده بود.

به‌محض نزدیک شدن این شناورها، یگان‌های دریایی جمهوری اسلامی ایران با اقدامی به‌موقع و مقتدرانه ضمن ایجاد محدودیت عملیاتی، مسیر آن‌ها را سد کردند.

شناورها ناچار به عقب‌نشینی شدند و این نخستین مرحله از ماجراجویی شب گذشته پایان یافت.

شلیک ارتش آمریکا و اعتراف رسمی

با وجود عقب‌نشینی، نیروهای متجاوز آمریکایی در ادامه با شلیک پرتابه‌هایی به سمت نقطه‌ای در حاشیه فرودگاه بندرعباس، عملاً به خاک جمهوری اسلامی ایران تعرض کردند؛ اقدامی که حتی در اطلاعیه رسمی آمریکائی ها نیز به آن اذعان شد.

هرچند فرماندهی آمریکا تلاش کرد این حمله را نقض آتش‌بس نخواند، اما ماهیت تجاوزکارانه آن آشکار بود.

همزمان، فعال شدن پدافند هوایی در آسمان بندرعباس باعث شنیده شدن سه انفجار پیاپی در محدوده فرودگاه بندرعباس شد.

پاسخ سپاه به متجاوز

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با صدور بیانیه‌ای قاطعانه اعلام کرد که پایگاه هوایی آمریکاییِ مبدا تجاوز در ساعت ۴:۵۰ بامداد هدف قرار گرفته است.

این پاسخ، اخطاری جدی است تا دشمن بداند تجاوز بدون پاسخ نخواهد ماند و در صورت تکرار، پاسخ‌ها قاطع‌تر خواهد بود. مسئولیت عواقب آن با متجاوز است.

ساکنان محلی در قشم و سیریک نیز از شنیدن چند صدای انفجار خبر دادند. بر اساس شواهد اولیه، این صداها احتمالاً ناشی از درگیری‌های پراکنده دریایی در نزدیکی ورودی تنگه هرمز بوده است.

گزارش‌هایی نیز از حمله به یک شناور در آب‌های سیریک منتشر شده، هرچند هنوز هیچ نهاد رسمی این موارد را تأیید یا تکذیب نکرده است.

موقعیت راهبردی سیریک و نزدیکی آن به تنگه هرمز احتمال وقوع چنین درگیری‌هایی را افزایش می‌دهد.

جمهوری اسلامی ایران با قدرت، انسجام و اشراف میدانی، هرگونه تجاوز را در لحظه تشخیص داده و بدون درنگ پاسخ می‌دهد.

ماجراجویی‌های دو روز اخیر ارتش آمریکا، نه‌تنها به هدف آن‌ها نرسید، بلکه بار دیگر نشان داد امنیت تنگه هرمز و آب‌های پیرامونی آن تنها با رعایت قوانین و هماهنگی با ایران ممکن است ـ و هر اقدامی خلاف این، هزینه‌ای قطعی برای متجاوز خواهد داشت.