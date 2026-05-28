عکس: زهران ممدانی و اوکاسیو-کورتز در نماز عید قربان

زهران ممدانی، شهردار مسلمان نیویورک، و الکساندریا اوکاسیو-کورتز، نماینده ترقی‌خواه کنگره آمریکا، هم‌زمان با عید قربان در میان جمع کثیری از مسلمانان حضور یافتند و در مراسم اقامه نماز عید شرکت کردند.