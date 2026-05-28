انفجار در شرق هرمزگان و حوالی تنگه هرمز /پایگاه هوایی آمریکا هدف حملات سپاه قرار گرفت
به گزارش تابناک، چند فروند شناور آمریکایی تلاش داشتند بدون هماهنگی قبلی از تنگه هرمز عبور کنند که با واکنش بهموقع و قاطع نیروهای دریایی ایران مواجه شدند.
ایران پیش از این هشدار داده بود که هرگونه عبور از این آبراه استراتژیک منوط به هماهنگی با مقامات ایرانی است. این شناورها پس از مواجهه با نیروهای ایران، ناگزیر به عقبنشینی و بازگشت شدند.
در پی این اقدام آمریکاییها به سمت یک پایگاه نظامی شلیک کردند و در اطلاعیهای رسماً به تجاوز به خاک کشورمان اعتراف کردند. با این حال، ارتش آمریکا بلافاصله اعلام کرد که این تبادل آتش را نقض آتشبس جاری نمیداند.
جزئیات دقیقی از میزان خسارات احتمالی از سوی منابع رسمی اعلام نشده است.
درپی تعرض سحرگاه امروز ارتش متجاوز آمریکا به نقطه ای در حاشیه فرودگاه بندر عباس با پرتابه های هوایی، پایگاه هوایی آمریکایی مبدا تجاوز، در ساعت ۴/۵۰ دقیقه بامداد هدف قرار گرفت.در بیانیه روابط عمومی سپاه آمده است:
بسم الله القاسم الجبارین
فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم
به دنبال تعرض سحرگاه امروز ارتش متجاوز آمریکا به نقطهای در حاشیه فرودگاه بندر عباس با پرتابههای هوایی، پایگاه هوایی آمریکایی مبدا تجاوز، در ساعت ۴/۵۰ دقیقه هدف قرار گرفت.
این پاسخ یک اخطار جدی است تا دشمن بداند، تجاوز بدون پاسخ نخواهد ماند و در صورت تکرار، پاسخ ما قاطعتر خواهد بود.
مسئولیت عواقب آن با متجاوز است.
و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم.
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (پنجشنبه) هفتم خردادماه تجاوز نظامی آمریکا به مناطقی در بندرعباس، که در ساعات اولیه بامداد امروز پنجشنبه صورت گرفت، را به شدت محکوم کرد.
به گزارش تابناک؛ وی با بیان اینکه این اقدامات تجاوزکارانه علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران، نقض فاحش حقوق بینالملل و منشور ملل متحد به شمار میآید، تصریح کرد: شورای امنیت سازمان ملل موظف به ایفای مسئولیت قانونی خود برای پاسخگو کردن متجاوزان آمریکایی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به نقض مستمر آتشبس مورخ ۱۹ فروردین از سوی آمریکا، بهویژه تعرض به کشتیرانی تجاری در منطقه خلیج فارس و آبهای آزاد و نیز تعرض هوایی به مناطق جنوبی ایران ظرف چند روز گذشته، بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای اتخاذ همه تدابیر لازم جهت دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران وفق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل تأکید کرد.
بقائی همچنین با محکوم کردن لفاظیهای تهدیدآمیز مقامات آمریکایی علیه ایران و برخی دیگر از کشورهای منطقه و با ابراز همبستگی با کشور دوست و برادر عمان، تصریح کرد: تهدید به «انهدام» یک کشور عضو سازمان ملل متحد که همواره نقشی سازنده، موثر و مسئولانه در قبال صلح و امنیت منطقه داشته و طی سالهای متمادی در مقام میانجی روندهای دیپلماتیک، مساعی جمیله خود را در خدمت صلح و ثبات منطقه به کار گرفته است، نه تنها نقض اصل بنیادین منع تهدید به استفاده از زور است، بلکه نشانه خطرناک دیگری از عادیسازی قانونشکنی و قلدرمآبی در روابط بینالملل است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته در اظهاراتی گفت: «تنگهها به روی همه باز خواهند بود و تحت کنترل هیچ کسی نخواهند بود. ما آنها را تحت نظارت خواهیم گرفت...عمان هم مثل همه رفتار خواهد کرد یا اینکه ما منفجرشان خواهیم کرد.»
مقامهای آمریکایی بامداد امروز اعلام کردند که ارتش این کشور «عملیاتی دفاعی» را علیه اهدافی در جنوب ایران انجام داده است. یک مقام آمریکایی در این باره گفت: «ارتش آمریکا حملات هوایی جدیدی را علیه یک سایت نظامی ایران انجام داد که تهدیدی برای نیروها و ناوبری ما در تنگه هرمز محسوب میشد».
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد سازمان تازه تأسیس ایرانی «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» را به فهرست تحریمهای خود اضافه کرده است.
قیمت نفت برنت پس از حمله موشکی سپاه به پایگاه هوایی آمریکا در منطقه از مرز ۹۸ دلار عبور کرد.
