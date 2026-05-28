انفجار در شرق هرمزگان و حوالی تنگه هرمز /پایگاه هوایی آمریکا هدف حملات سپاه قرار گرفت

بقائی نقض آتش‌بس و لفاظی‌های تهدیدآمیز آمریکا را محکوم کرد

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (پنجشنبه) هفتم خردادماه تجاوز نظامی آمریکا به مناطقی در بندرعباس، که در ساعات اولیه بامداد امروز پنجشنبه صورت گرفت، را به شدت محکوم کرد.

به گزارش تابناک؛ وی با بیان اینکه این اقدامات تجاوزکارانه علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران، نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد به شمار می‌آید، تصریح کرد: شورای امنیت سازمان ملل موظف به ایفای مسئولیت قانونی خود برای پاسخگو کردن متجاوزان آمریکایی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به نقض‌ مستمر آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین از سوی آمریکا، به‌ویژه تعرض به کشتیرانی تجاری در منطقه‌ خلیج فارس و آب‌های آزاد و نیز تعرض هوایی به مناطق جنوبی ایران ظرف چند روز گذشته، بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای اتخاذ همه تدابیر لازم جهت دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران وفق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل تأکید کرد.

بقائی همچنین با محکوم کردن لفاظی‌های تهدید‌آمیز مقامات آمریکایی علیه ایران و برخی دیگر از کشورهای منطقه و با ابراز همبستگی با کشور دوست و برادر عمان، تصریح کرد: تهدید به «انهدام» یک کشور عضو سازمان ملل متحد که همواره نقشی سازنده، موثر و مسئولانه در قبال صلح و امنیت منطقه داشته و طی سال‌های متمادی در مقام میانجی روندهای دیپلماتیک، مساعی جمیله خود را در خدمت صلح و ثبات منطقه به کار گرفته است، نه تنها نقض اصل بنیادین منع تهدید به استفاده از زور است، بلکه نشانه خطرناک دیگری از عادی‌سازی قانون‌شکنی و قلدرمآبی در روابط بین‌الملل است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته در اظهاراتی گفت: «تنگه‌ها به روی همه باز خواهند بود و تحت کنترل هیچ کسی نخواهند بود. ما آنها را تحت نظارت خواهیم گرفت...عمان هم مثل همه رفتار خواهد کرد یا اینکه ما منفجرشان خواهیم کرد.»

مقام‌های آمریکایی بامداد امروز اعلام کردند که ارتش این کشور «عملیاتی دفاعی» را علیه اهدافی در جنوب ایران انجام داده است. یک مقام آمریکایی در این باره گفت: «ارتش آمریکا حملات هوایی جدیدی را علیه یک سایت نظامی ایران انجام داد که تهدیدی برای نیروها و ناوبری ما در تنگه هرمز محسوب می‌شد».