انفجار در شرق هرمزگان و حوالی تنگه هرمز /پایگاه هوایی آمریکا هدف حملات سپاه قرار گرفت

منابع خبری گفتند که صداهای انفجار بامداد گذشته در شرق هرمزگان و حوالی تنگه هرمز در نتیجه تبادل آتش بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای آمریکایی و فعال شدن پدافند رخ داده است.
انفجار در شرق هرمزگان و حوالی تنگه هرمز /پایگاه هوایی آمریکایی مبدا تجاوز هدف حملات سپاه قرار گرفت


به گزارش تابناک،  چند فروند شناور آمریکایی تلاش داشتند بدون هماهنگی قبلی از تنگه هرمز عبور کنند که با واکنش به‌موقع و قاطع نیروهای دریایی ایران مواجه شدند.
ایران پیش از این هشدار داده بود که هرگونه عبور از این آبراه استراتژیک منوط به هماهنگی با مقامات ایرانی است. این شناورها پس از مواجهه با نیروهای ایران، ناگزیر به عقب‌نشینی و بازگشت شدند.

در پی این اقدام آمریکایی‌ها به سمت یک پایگاه نظامی شلیک کردند و در اطلاعیه‌ای رسماً به تجاوز به خاک کشورمان اعتراف کردند. با این حال، ارتش آمریکا بلافاصله اعلام کرد که این تبادل آتش را نقض آتش‌بس جاری نمی‌داند.

جزئیات دقیقی از میزان خسارات احتمالی از سوی منابع رسمی اعلام نشده است.

در ادامه روابط عمومی سپاه پاسداران بیانیه ای صادر کرد. درپی تعرض سحرگاه امروز ارتش متجاوز آمریکا به نقطه ای در حاشیه فرودگاه بندر عباس با پرتابه های هوایی، پایگاه هوایی آمریکایی مبدا تجاوز، در ساعت ۴/۵۰ دقیقه بامداد هدف قرار گرفت.در بیانیه روابط عمومی سپاه آمده است: 

بسم الله القاسم الجبارین

فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم

به دنبال تعرض سحرگاه امروز ارتش متجاوز آمریکا به نقطه‌ای در حاشیه فرودگاه بندر عباس با پرتابه‌های هوایی، پایگاه هوایی آمریکایی مبدا تجاوز، در ساعت ۴/۵۰ دقیقه هدف قرار گرفت.

این پاسخ یک اخطار جدی است تا دشمن بداند، تجاوز بدون پاسخ نخواهد ماند و در صورت تکرار، پاسخ ما قاطع‌تر خواهد بود. 

مسئولیت عواقب آن با متجاوز است.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم.

بقائی نقض آتش‌بس و لفاظی‌های تهدیدآمیز آمریکا را محکوم کرد
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ - ۱۱:۳۴

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (پنجشنبه) هفتم خردادماه تجاوز نظامی آمریکا به مناطقی در بندرعباس، که در ساعات اولیه بامداد امروز پنجشنبه صورت گرفت، را به شدت محکوم کرد.

به گزارش تابناک؛ وی با بیان اینکه این اقدامات تجاوزکارانه علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران، نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد به شمار می‌آید، تصریح کرد: شورای امنیت سازمان ملل موظف به ایفای مسئولیت قانونی خود برای پاسخگو کردن متجاوزان آمریکایی است. 

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به نقض‌ مستمر آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین از سوی آمریکا، به‌ویژه تعرض به کشتیرانی تجاری در منطقه‌ خلیج فارس و آب‌های آزاد و نیز تعرض هوایی به مناطق جنوبی ایران ظرف چند روز گذشته، بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای اتخاذ همه تدابیر لازم جهت دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران وفق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل تأکید کرد.

بقائی همچنین با محکوم کردن لفاظی‌های تهدید‌آمیز مقامات آمریکایی علیه ایران و برخی دیگر از کشورهای منطقه و با ابراز همبستگی با کشور دوست و برادر عمان، تصریح کرد: تهدید به «انهدام» یک کشور عضو سازمان ملل متحد که همواره نقشی سازنده، موثر و مسئولانه در قبال صلح و امنیت منطقه داشته و طی سال‌های متمادی در مقام میانجی روندهای دیپلماتیک، مساعی جمیله خود را در خدمت صلح و ثبات منطقه به کار گرفته است، نه تنها نقض اصل بنیادین منع تهدید به استفاده از زور است، بلکه نشانه خطرناک دیگری از عادی‌سازی قانون‌شکنی و قلدرمآبی در روابط بین‌الملل است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته در اظهاراتی گفت: «تنگه‌ها به روی همه باز خواهند بود و تحت کنترل هیچ کسی نخواهند بود. ما آنها را تحت نظارت خواهیم گرفت...عمان هم مثل همه رفتار خواهد کرد یا اینکه ما منفجرشان خواهیم کرد.»

مقام‌های آمریکایی بامداد امروز اعلام کردند که ارتش این کشور «عملیاتی دفاعی» را علیه اهدافی در جنوب ایران انجام داده است. یک مقام آمریکایی در این باره گفت: «ارتش آمریکا حملات هوایی جدیدی را علیه یک سایت نظامی ایران انجام داد که تهدیدی برای نیروها و ناوبری ما در تنگه هرمز محسوب می‌شد».

آمریکا «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» را تحریم کرد
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ - ۰۷:۵۵

 وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد سازمان تازه تأسیس ایرانی «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس»  را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است.

نفت ۹۸ دلاری پس از پاسخ موشکی سپاه
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ - ۰۷:۵۴

 قیمت نفت برنت پس از حمله موشکی سپاه به پایگاه هوایی آمریکا در منطقه از مرز ۹۸ دلار عبور کرد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
30
173
پاسخ
هر روز آتش بس نقص میشه بزنید رحم نکنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
100هزار مین در تنگه هرمز بریزید و
شرط ورود به مذاکرات را
وصول 100 میلیارد دلار اموال بلوکه شده ایران اعلام کنید.
والسلام
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
هشدار چیه بزن بتروکون امارات را
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
30
141
پاسخ
سپاه باید شدیدتر پاسخ بده نه چشم در برابر چشم بلکه سه یا 4 برابر بیشتر
عجب
|
United States of America
|
۰۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
30
73
پاسخ
چرا از ظرفیت های موجود در تنگه و باب ... مندب استفاده نمی شه. مثلا منتظر چی هستید؟ که این شرایط عوض بشه و دیگه به کار نیایند؟ درست مانند تنگه هرمز. بعد این همه حمله به ایران قیمت نفت الان 90 دلار در بشکه هست. چرا 300 دلار نشد؟ فکر می کنی کم فکری کی هست. عراقچی در ان چه نقشی دارد؟ بقیه چطور؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
دوست عزیز ، اگر عراقچی در مورد باب المندب تصمیم گیر هست پس ناچاراً باید تصمیمات شجاعانه در طول جنگ مثلا زدن تاسیسات انرژی منطقه را هم به تصمیم های ایشان رجوع دهید بلاخره ایشان آدم مهمی است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
چیزی که مشخصه روی حرف ترامپ نمیشه حساب کرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
کش رو اگه زیاد بکشی پاره میشه و دیگه کارآرایی نداره نفت بین 80 تا 130 دلار طبق نظر کارشناسان بهترین رنج قیمت واسه اختلال در اقتصاد آمریکاست. واسه همینه تا نفت به 120 دلار میرسه خودمون پالس پایین آمدنش رو میدیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
6
97
پاسخ
آتش چه بستیه. همش میزنن خو
حسین امیرپور
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
104
74
پاسخ
حسین امیرپور هستم از شهر راین استان کرمان و هرشب در تجمعات شبانه حضور دارم، شعار ما یک کلام نبرد با آمریکا وسلام، نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا، میدان با تو خیابان با ما بزن که خوب میزنی، تن رو زدی سر رو بزن بزن که خوب میزنی.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
تقریبا همه مردم در تجمعات هستن دیگه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
توافق با آمریکا پایمال کردن خون شهدامونه
ناشناس
|
Sweden
|
۰۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
10
73
پاسخ
پس این مین ها کجاست چکار میکنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
26
96
پاسخ
خیلی ایران نسبت بتجاوزات آمریکا کوتاهی کرده بدجوری بزنید که درس عبرت بشه الان که ناوگان دریایی لجستیکی آمریکا در دسترس بزنید به تلافی ناو دنا چرا ایران هشدار میده؟!؟؟؟؟؟!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
55
43
پاسخ
اینهایی که منفی میدن و دل بستن به مذاکره با آمریکا لطف کنید برید یک بار دیگه قسمت آخر مختارنامه ببینید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
کسی به مذاکره دل نبسته ، ترک مذاکرات از طرف ایران آرزوی نتانیاهو است
روجا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
19
40
پاسخ
لطفا سپاه پاسداران با شدت و قدرت پایگاه های ارتش تروریستی آمریکا و کویت بحرین را متقابلا زیر حملات موشکی و پهپادی قرار داد تا دشمن تروریستی جری تر نشود.
ناشناس
|
Canada
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
15
48
پاسخ
ترامپ هیچ عجله ای برای تغییر وضع موجود نداره. چرا؟ چون فقط یک قلم میزان صادرات گاز مایع امریکا بخاطر گران شدن ان در این ماه اخیر به نسبت سال قبل 5 میلیون تن در ماه بیشتر شده. کانادا هم در این ماه یک میلیون تن گاز مایع بیشتر صادر کرد. مجموعا الان کل گاز مایع صادراتی قطر فقط توسط شرکتهای طماع امریکایی و کانادایی جبران شده. نفت هم داستان نسبتا مشابه ای دارد. حالا بفرمایید ترامپ دنبال سود چرا باید عجله داشته باشد که گاز قطر به بازار برگردد؟ برای اینکه گاز مایع امریکا بی مشتری بماند؟ٌ!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
ولی ذخایر استراتژیک آمریکا داره کم میشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
ذخایر استراتژسک امریکا توسط ونزوئلا داره پر میشه ضمت تینکه موج خروج سرمایه از صنعت نفت به سمت انرژی تجدیدپذیر ها رفته ارزش این مبلغ به ۲ترلیون دلار رسیده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
ولی اقتصاد بیمار‌ما در این وضعیت کج دار مریز داره روز به روز بدتر میشه
