جنگ حقوقی پرسپولیس با فدراسیون برای آسیا؛ از شکایت به CAS تا طعنه دبیر سازمان لیگ به مدیرعامل سرخها
ماجرای اعتراضهای باشگاه پرسپولیس علیه تصمیم فدراسیون فوتبال حالا از فضای رسانهای عبور کرده و حقوقی شده و پای دادگاه عالی ورزش (CAS)، فیفا و حتی کنفدراسیون فوتبال آسیا را هم وسط کشیده است.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پس از توقف لیگ برتر فوتبال ایران از هفته بیستوسوم و بلاتکلیفی ادامه مسابقات، یکی از مهمترین چالشهای فوتبال ایران به نحوه معرفی نمایندگان آسیایی مربوط میشود؛ تصمیمی که فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ قصد دارند بر اساس جدول فعلی لیگ اتخاذ کنند، اما پرسپولیس این تصمیم را ناعادلانه و خلاف اصول رقابت ورزشی میداند.
پرسپولیسیها معتقدند در شرایطی که همه تیمها تعداد بازی برابر انجام ندادهاند و هنوز حدود یکسوم مسابقات لیگ باقی مانده، ملاک قرار دادن جدول فعلی نمیتواند معیار عادلانهای برای تعیین سهمیههای آسیایی باشد. از نگاه مدیران این باشگاه، اگر قرار بر استفاده از یک مبنای جایگزین بوده، حداقل باید جدول پایان نیمفصل ملاک قرار میگرفت؛ جدولی که شرایط متفاوتی نسبت به جدول فعلی داشت. این اعتراض، اما تنها به موضعگیری رسانهای محدود نمانده و حالا وارد فاز رسمی و حقوقی شده است.
باشگاه پرسپولیس که پیش از این هم پرونده شکایت از باشگاه ملوان را به دادگاه عالی ورزش (CAS) برده بود، حالا قصد دارد از همان پرونده به عنوان اهرم فشار جدید استفاده کند. ماجرا به یک پرونده مشابه در همین فصل نیمه تمام برمیگردد؛ زمانی که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، باشگاه ملوان را به دلیل استفاده از سینا خادمپور به عنوان بازیکن غیرمجاز در دیدار برابر استقلال و تراکتور بازنده اعلام کرد. پس از آن، پرسپولیس نیز با استناد به همان قانون، خواهان اعمال مشابه این رأی در پرونده خودش شد، اما شکایت این باشگاه در کمیته انضباطی و سپس استیناف رد شد.
حالا پرسپولیس پرونده را به CAS برده و در شرایط فعلی، درخواست جدیدی هم مطرح کردهاند؛ اینکه تا زمان صدور رأی نهایی، اجرای آرای قبلی متوقف شود و دو امتیاز داده شده به استقلال و تراکتور فعلاً کسر شود. شنیدهها حاکی از آن است که CAS در این باره از فدراسیون فوتبال ایران استعلام گرفته و پس از دریافت توضیحات، درباره درخواست پرسپولیس تصمیمگیری خواهد کرد؛ موضوعی که اگر وارد فاز اجرایی شود، میتواند جدول فعلی و معادلات سهمیههای آسیایی را کاملاً تحت تأثیر قرار دهد.
اما اختلاف پرسپولیس با فدراسیون فقط به جدول لیگ ختم نمیشود. مدیران این باشگاه مدعی هستند در روند صدور مجوز حرفهای برخی باشگاهها، مماشات و تخلف صورت گرفته و قصد دارند مستندات خود را در این خصوص به AFC ارائه کنند تا روند بررسی مجوزها از سوی نهاد بالادستی دوباره ارزیابی شود. به این ترتیب، پرسپولیس عملاً سه جبهه حقوقی همزمان را علیه ارکان مدیریتی فوتبال ایران باز کرده؛ یکی درباره ماجرای بازی ملوان دیگری نحوه تخصیص سهمیههای آسیایی و مورد دیگر هم درباره فرآیند صدور مجوز حرفهای.
در مقابل، سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال تلاش کردهاند موضعی قاطع در برابر این اعتراضات داشته باشند. محمدرضا کشوریفرد، دبیر سازمان لیگ در واکنش به شکایت پرسپولیس تأکید کرده که تصمیمگیری انجام شده، صرفاً مختص فوتبال ایران نبوده و نمونههای مشابهی در فوتبال جهان وجود داشته است. او در بخشی از صحبتهایش با کنایه به عملکرد این فصل پرسپولیس گفته: «هواداران پرسپولیس فهیم و فوتبالی هستند و میدانند تیمشان نتیجه نگرفته است. هیچ تیمی اعتراضی ندارد، فقط مدیرعامل پرسپولیس معترض است.»
کشوریفرد همچنین این پرسش را مطرح کرده که چگونه تیمی که در ۲۲ هفته نتوانسته نتایج لازم را بگیرد، حالا مدعی است در هشت بازی باقیمانده میتوانسته همه رقبا را شکست دهد و سهمیه آسیایی کسب کند.
اظهارات دبیر سازمان لیگ البته احتمالاً آتش اختلاف را شعلهورتر خواهد کرد؛ چرا که پرسپولیسیها معتقدند موضوع اصلی نه نتایج این فصل، بلکه رعایت عدالت رقابتی و اجرای یکسان قوانین است. در روزهایی که فوتبال ایران هنوز تکلیف ادامه لیگ را مشخص نکرده، حالا پرونده سهمیههای آسیایی به بحرانی چندلایه تبدیل شده؛ بحرانی که هم جنبه حقوقی پیدا کرده، هم رسانهای و هم احتمال دارد پای AFC و فیفا را بیش از پیش به فوتبال ایران باز کند.
