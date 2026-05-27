نبض خبر

ترامپ: تحریم‌های ایران لغو نمی‌شود، پول‌های ایران را هم آزاد نمی‌کنیم! + زیرنویس

دونالد ترامپ در نشست کابینه خطاب به خبرنگاران ادعا کرد در توافق با ایران تحریم‌های ضدایرانی را لغو نمی‌کند و دارایی‌های بلوکه شده ایران را نیز آزاد نمی‌کند و انجام این اقدامات را منوط به تغییر رفتار ایران کرد! این بخش از اظهارات ترامپ را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر دونالد ترامپ مذاکرات ایران و آمریکا رفع تحریم ویدیو آزادسازی دارایی ها
نظرات بینندگان
محمود
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
ترامپ هم نمی‌دونه چی میگه، از وقتی که ترامپ روش سخن گفتن کوچه بازاری رو مد کرد آمریکا از قدرت بینهایت دور شد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
این دیوانه حالش روز به روز بدتر می شه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
ذات بد نیکو نگردد چون که بنیادش بد است
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
آخه این پول میده ساده ها
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
توافق برد برد مدنظر ایران....
قلمراد
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
صرفا مصرف داخلی
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
آقای عراقچی حرفهای اخیر ترامپ را شنیده؟ باز هم به دنبال دیپلماسی هستند !؟؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
بنده خدا قاطی کرده
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
تنها راه حل بستن تنگه هست و بعدا بستن باب المندب. همزمان باید چند تا پالایشگاه در خاک امریکا دود تولید کنند
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
دروغ میگخ واسه مصرف داخلیشون این حرفارو میزنه مسخرش نکنن. مسئولین ما گفتن پرداخت میکنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
کامنت هوشمندانه ایه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
ما هم تا تورا از منطقه فراری ندادیم تنگه را بسته نگه خواهیم داشت
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟